李敖逝世 国台办主任张志军致唁电哀悼

原标题：国台办主任张志军致唁电哀悼著名作家李敖
新华社北京3月19日电（记者查文晔）著名作家李敖18日在台北逝世，国务院台办主任张志军19日向李敖先生亲属致唁电，对李敖逝世表示哀悼。
张志军在唁电中说：惊闻李敖先生辞世，不胜悲悼，谨向先生亲属致以诚挚慰问。李敖先生学识渊博、著作等身，是享誉海内外的著名作家、文化名人。先生民族情怀深厚，拥护国家统一，反对“台独”分裂，弘扬中华文化，推动两岸交流并身体力行，令人感佩。
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