原标题：部长通道|残联理事长：已解决500多万贫困残疾人脱贫问题

中国残疾人联合会执行理事会理事长鲁勇在部长通道接受采访。视觉中国 图

3月19日的十三届全国人大一次会议第七次全体会议结束后，中国残疾人联合会执行理事会理事长鲁勇在部长通道接受采访，介绍我国针对残疾人的精准扶贫政策时表示，下一步将对于登记建档中的280万左右为脱贫的贫困残疾人进行重点帮扶。

近年来，国家出台了一系列的重大措施，加快残疾人小康进程，全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见，今年的政府工作报告中，至少有七处是直接部署了残疾人工作。鲁勇表示，将进一步落实完善顶层设计，依法保障残疾人合法权益。“这些年来，国家已经出台了残疾人的教育条例、就业条例、无障碍环境建设条例、残疾人康复条例等为重要补充的法律法规体系，下一步我们还将加大力度。”鲁勇表示，在残疾人福利保障等法律法规建设方面还将继续迈出新的步伐。

在残疾人精准帮扶方面，鲁勇说，我国已经率先在世界上建立了所有持有残疾人证的残疾人等实名制大数据库，“每一个残疾人都有40项的服务状况和需求指标，每年这些指标都进行动态更新。”这个大数据将成为帮助残疾人共奔小康的重要基础依据。而且这种实名制调查，可以更好地掌握残疾人的需求，满足他们不断增长的期待。

鲁勇表示，目前我国已经解决了500多万名贫困残疾人的脱贫问题，根据登记建档，还要对280万左右的贫困残疾人进行重点帮扶。

点击进入专题

责任编辑：张玉