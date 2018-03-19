原标题：未来是否会有审计风暴出现？审计署审计长回应

3月19日上午9时，十三届全国人民代表大会一次会议在人民大会堂举行第七次全体会议。会议结束后，北大厅“部长通道”开启，记者在这里采访列席会议的国务院各部委负责人。审计署审计长胡泽君回答记者提问。

记者：审计全覆盖成为高频词。未来几年，审计工作如何实现全覆盖？如何成为重要武器？

胡泽君：1。 坚持党的集中统一领导，优化审计监督职责。审计全覆盖涉及行政机关，也涉及党的机关。2。 积极推进大数据审计，坚持科技强审，通过信息化、数字化，努力提高审计监督的质量和效益。3。 加强对审计监督对象的内部审计工作的指导和监督，促进党政机关、企事业单位更有效地抵御风险，实现高质量发展。

记者：围绕打好3场攻坚战，审计机关怎么做，新增加的职能对于打好攻坚战有什么好处？

胡泽君：1。 促进防范化解重大风险，发挥专业性强、触及面广等优势，密切关注地方政府债务、房地产领域、国产国资等领域的隐患，防范重大风险。2。 促进精准脱贫，按照中央统筹、省负总责，市县抓落实，对贫困地区实现审计全覆盖。严肃揭示挪用、滥用扶贫资金、弄虚作假等问题，促进追责问责；

胡泽君：3。 促进污染防治，创新审计方式方法，善作善成，促进领导干部树立绿水青山就是金山银山的理念，促进生态文明建设。

记者：过去，未来还是否会有审计风暴出现？

胡泽君：按照中央要求，更加努力、积极推进全覆盖，有效促进廉洁政府、廉洁社会的形成。（根据网络文字直播整理）

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责任编辑：霍宇昂