创新型国家建设科技部有什么布局？科技部长回应

原标题：下一步科技体制改革将有哪些措施？科技部长回应

3月19日上午9时，十三届全国人民代表大会一次会议在人民大会堂举行第七次全体会议。会议结束后，北大厅“部长通道”开启，记者在这里采访列席会议的国务院各部委负责人。科技部部长王志刚回答记者提问。

记者：作为新当选部长，有什么感受？关于创新型国家建设，科技部有什么布局和考虑？

王志刚：在新时代支撑国家强盛的作用，科技在当今时代越来越重要。现在想的是如何发挥科技第一生产力的作用，使中国科技做出更大贡献。

王志刚：关于创新型国家，政府工作报告在创新国家的部署安排方面做了具体安排。我们现在分三步走，到2020年全面实现小康，科技将会发挥更大作用。

记者：下一步，科技体制改革将有哪些措施？

王志刚：1。看当今世界科技发展大势，中国特色以及进入新时代后的阶段特征，科技创新有大的定位。2。科技创新本质上是人才驱动，比如在科技政策方面，如何让有创新能力的人，得到社会更多的尊重，包括物质和精神层面。当然，在国际合作方面以及在科技产业化以及支持更多人参与科研活动等方面，都是下一步改革的指向。（根据网络文字直播整理）

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责任编辑：霍宇昂