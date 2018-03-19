战士三闯火海救人牺牲 被追授见义勇为青年英雄

原标题：李道洲被追授“河南省见义勇为青年英雄”，三闯火海救人牺牲

这是一张青春的脸庞，大好的人生正待绽放，这是一张写满无畏的脸庞，无惧凶险三进火场。

英雄李道洲

3月3日下午2时，武汉市洪山区梨园街东湖花园小区二期，一户居民家中突发大火，屋内堆积的大量废旧物品猛烈燃烧。

30岁的驻鄂空降兵某部士兵李道洲听说后，两次冲进屋内救出一对老夫妻。等他第三次冲进火海，试图救出老夫妻卧床在家患有脑瘫的女儿时，两人被滚滚浓烟吞噬，再也没能出来。

直至次日凌晨3时，搜救人员发现两人遗体，当时李道洲背着被困女子，鼻子里都是黑烟。

连救两人后他第三次冲入火场

李道洲老家在河南信阳光山，生前为驻鄂空降兵某部四级军士长。几天前，休假的他随父亲回了河南信阳老家祭祖。回到武汉后，他便赶来东湖花园，看望在小区物业当会计的妻子王慧。

李道洲在物业办公室刚坐了一会，王慧便冲进办公室大喊：“10栋着火了，你们赶紧拿了灭火器去看看。”

物业监控室录像显示：下午2时08分，李道洲和物业同事的朋友王勇各提两个灭火器，两人一前一后，从小区一期小跑向失火的二期。

两人一路小跑

小区水电工黄义浩说，他跟着李道洲和做绿化的汪师傅乘电梯来到五楼后，电梯门一开，一股浓烟便扑面而来，李道洲第一个冲出电梯间：“哪个房？”黄义浩指着左边说：“3号房！”李道洲二话没说，直接冲向起火房间。

黄义浩和保安队长李威去5楼楼道拉完电闸，等他们回到起火房间门口时，李道洲已把房间内的万爹爹救了出来。

此时，爹爹说，老伴蒋婆婆还在里头，来不及换口气，李道洲又冲了进去。

黄义浩也想冲进去帮忙，但烟雾太大，他被一股气浪打了出来，眼睛都睁不开。几十秒后，李道洲又把蒋婆婆救了出来。

当时爹爹抱着汪师傅的腿，不停的说：“救救我女儿，我女儿还在里面！”

于是，李道洲让黄义浩、汪师傅把爹爹扶下楼，自己第三次冲了进去。

发现遗体时他仍背着被困女子

蒋婆婆有个51岁的女儿，她从小患有脑瘫，行动不便，长年躺在床上。

李道洲第三次冲入火场时，屋内浓烟弥漫，隔很近都看不见五指。他打开手机的手电筒功能，让蒋婆婆帮忙照着屋内，自己往婆婆女儿所在的房间冲去。

蒋婆婆的女儿身体较重，李道洲用尽力气才将她抱起，屋内堆积的杂物太多，进出的通道很窄。“他把我女儿抱了起来，我在前面带路，但烟子很大，最后两个人都看不见了。”蒋婆婆说。

见李道洲还迟迟没有出来，黄义浩就有一种不好的预感，“我眼睁睁地看着小李冲进去，却没有看到他出来……”黄义浩直抹眼泪。

妻子王慧更是泪如雨下，情绪近乎崩溃。她焦急地望着5楼冒出来的火舌和黑烟，同事们紧紧地搀扶着她，几次将她劝至9栋一处小房间休息，她总是忍不住跑出来，期盼有奇迹发生。

“我就跟在他后面，但就是没看到他出来。”王慧哭着说，现在她手里只有丈夫的手机，那是蒋婆婆从火场带出来的。

李道洲的父亲李春旺从白沙洲赶了过来，他抬头看到这噬人的黑烟，悲怆自语：“我的儿子没了！”

直到4日凌晨2时左右，烟雾基本散尽，十多名消防官兵再次进入现场进一步搜寻。凌晨3时许，消防官兵扒开床垫等杂物后，发现了李道洲的遗体。

当时，李道洲俯身趴在地上，背上背着万爹爹的女儿，鼻子都是黑烟。

据介绍，李道洲和女死者位于最里面的一间卧室，被发现时室内过火面积有一半，李道洲背着女死者，女死者身上压着席梦思床垫。两人并无明显被烧痕迹，初步判断是吸入有毒气体死亡。

英雄永恒

3月7日下午3时，烈士李道洲骨灰安葬仪式在光山县烈士陵园举行。

3月15日，共青团河南省委追授李道洲同志“河南省见义勇为青年英雄”荣誉称号。

青年英雄

豫青文〔2018〕11号

关于追授李道洲同志“河南省见义勇为

青年英雄”荣誉称号的决定

李道洲，男，汉族，河南光山人，1988年7月9日出生，驻鄂空降兵某部直升机团汽车连班长。2018年3月3日下午，武汉市洪山区梨园街道东湖花园小区二期一居民楼内发生火灾，正在家休假的李道洲同志主动冲进火场救人，与他人共同救出2人后，在勇救第3人时壮烈牺牲。

李道洲同志的壮举，在我省和当地广大青年及群众中引起了强烈反响。作为一名河南青年，在生死攸关之际，他挺身而出，舍己救人，用实际行动诠释了“英勇顽强，不怕牺牲”的铮铮誓言，用年轻的生命践行了“全心全意为人民服务”的庄严承诺。他是新时代河南优秀青年的杰出代表，是全省广大青年学习的楷模。为表彰先进，弘扬正气，共青团河南省委决定追授李道洲同志“河南省见义勇为青年英雄”荣誉称号。

全省广大团员青年要积极向李道洲同志学习，学习他临危不惧、舍生忘死的勇敢精神，学习他奋不顾身、舍己为人的高尚品德，把英雄的精神转化为立足本职、不断进取的实际行动，始终保持奋发有为的精神状态，从自身做起，从平凡小事做起，努力做中华民族传统美德的忠实传承者，做社会主义核心价值观的模范践行者，努力为决胜全面建成小康社会、建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强省聚合起强大正能量。

全省各级团组织要深入开展向李道洲同志学习的活动，把学习活动与学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神结合起来，与“八方援”“创出彩”“绿风尚”三大行动结合起来，引导广大团员青年为决胜全面建成小康社会、开启新时代河南全面建设社会主义现代化新征程、谱写中原更加出彩新篇章贡献青春智慧和力量。

共青团河南省委

2018年3月15日

他的理想是“做一个对社会有用的人”

在2012年从开封驻地调入黄陂驻地时填写的一份纸质档案上，李道洲在参军目的上写着：“当祖国召唤的时候，挺起胸膛站排（头）”，谈及个人理想追求，他希望“做一个对社会有用的人”。

纸质档案

2017年12月，参军13年的李道洲达到退伍条件，可以提出退伍，部队上其实也能理解，他有老人和两个孩子，家也在武汉，但考虑他是技术能手，业务素质过硬，出于工作需要，连队执意挽留。李道洲跟连长程栋说：“只要我在连队，就全力搞好工作！”

今年春节期间，李道洲的母亲骨折了，他本来想提出休假照顾母亲，得知部队休假名额快满了，他让姐姐照顾母亲，决定推迟到近日休假。

不想，假期才刚开始，他就壮烈牺牲，再也无法给母亲做饭，也没办法陪伴5岁的儿子和9个多月的小女儿了。

忠于祖国，热爱人民的思想境界；见义勇为，舍生忘死的英雄气概；立足平凡，追求崇高的高尚品德，不会被党和人民忘却。英雄，一路走好！

来源：微信公号“河南共青团”

责任编辑：张玉