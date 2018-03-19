原标题：部长通道|科技部部长王志刚：要形成对人才和科技的尊重氛围

3月19日举行的十三届全国人大一次会议的第七次全体会上，王志刚当选为新一任科技部部长。会议结束后，他在接受采访时提到，将构建一个良好环境，让更多的科技人员和社会各界人士参与到科技创新工作中来，要对人才和科技形成一种尊重的氛围。

“科学家如何报国，如何为国家现代化做出更大的贡献，对科技部来说，有很多工作要做。”王志刚表示，科技创新的本质就是人才创新，要给科技人员足够的支持和保障，使他们在基础研究、技术创新、成果转化等方面能够心无旁骛，愿意在中国创新创业，能够因为在中国这块热土上贡献力量而感到自豪、感到骄傲。

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责任编辑：张玉