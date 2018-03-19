体育总局局长苟仲文:中国要全项目参赛北京冬奥会

原标题：部长通道|体育总局局长苟仲文：北京冬奥会上要全项目参赛
3月19日，国家体育总局局长苟仲文在人民大会堂“部长通道”回答媒体提问。 中国网 图
3月19日，在人民大会堂“部长通道”，国家体育总局局长苟仲文在回答媒体如何备战北京冬奥会提问时说：“我们做出了一个承诺，就是要全项目参赛，就是说，102个项目，中国体育健儿都要取得资格，进入相应的比赛场地。”
苟仲文还谈到前不久结束的平昌冬奥会。他说，中国的成绩不够理想，但也有一些收获。“首先是涌现出一批新人；在一些雪上项目，我们取得了突破，增强了信心；更主要的是我们在现场跟各国比赛、交流，收获了全项目参赛的信心和决心。”
苟仲文表示， 下一步一定要带好队伍，以世界眼光、国际标准、高点定位、中国特色，作为工作标杆。认真地去实践绿色、廉洁、共享、开放办奥的理念，择各路英才为我所用，布局各门户的人员选拔人才，聚集各方力量，做好备战工作。
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