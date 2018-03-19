审计署审计长:审计全覆盖涉及行政机关和党的机关

原标题：部长通道|胡泽君：审计全覆盖既涉及行政机关也涉及党的机关
审计全覆盖近来成为了一个高频词，在未来几年里，审计工作将如何扎实地推进全覆盖审计，是否会成为反腐和提高政府绩效的又一个重要武器？
3月19日，在人民大会堂部长通道，审计署审计长胡泽君在回答上述问题时说，审计全覆盖既涉及行政机关，也涉及党的机关，要坚持党的集中统一领导，优化审计监督职责，积极推进大数据审计等，更有效地发挥审计在反腐败当中的利剑作用。
胡泽君说，党中央要求对公共资金，国有资产、国有资源以及领导干部履行经济责任情况，实行审计全覆盖。这对于推进国家治理体系和治理能力的现代化，建设中国特色社会主义意义重大。各级审计机关要按照党中央国务院的要求，积极推进审计全覆盖。
胡泽君说，审计是党和国家监督体系中的重要组成部分，审计全覆盖既涉及行政机关也涉及党的机关，既涉及公共资金、国有资源、国有资产，也涉及领导干部履行经济责任的情况。因此，要坚持党的全面领导，依法独立行使审计监督权，优化审计职责，构建统一高效的审计监督体系。
胡泽君还指出，要积极推进大数据审计，坚持科技强审，通过信息化、数字化，努力提高审计监督的质量和效率。要按照统一规划，两级部署，以用为本的要求，积极拓展大数据技术的运用，推广数字化审计模式。
此外，胡泽君还提出，要加强对审计监督对象的内部审计工作的指导和监督，促进各党政机关、各企事业单位更有效地抵御风险，实现高质量的发展，更有效地发挥在反腐败当中的利剑作用。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 国务院副总理国务委员各部部长全名单
- 【 军事 】 台军导弹欲拦我军绕台战机 被曝是40年...
- 【 财经 】 董明珠:28年没休一天 运营不好绝不交...
- 【 体育 】 英超-奥巴梅扬进球 阿森纳3-0终结3连...
- 【 娱乐 】 谢依霖嫁人！曾被前男友劈腿暴瘦20斤
- 【 科技 】 滴滴美团补贴战一触即发 用户极度渴求
- 【 教育 】 90后睡眠调查报告：睡眠普遍不佳
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有