审计署审计长:审计全覆盖涉及行政机关和党的机关

原标题：部长通道|胡泽君：审计全覆盖既涉及行政机关也涉及党的机关

审计全覆盖近来成为了一个高频词，在未来几年里，审计工作将如何扎实地推进全覆盖审计，是否会成为反腐和提高政府绩效的又一个重要武器？

胡泽君 海外网 图

3月19日，在人民大会堂部长通道，审计署审计长胡泽君在回答上述问题时说，审计全覆盖既涉及行政机关，也涉及党的机关，要坚持党的集中统一领导，优化审计监督职责，积极推进大数据审计等，更有效地发挥审计在反腐败当中的利剑作用。

胡泽君说，党中央要求对公共资金，国有资产、国有资源以及领导干部履行经济责任情况，实行审计全覆盖。这对于推进国家治理体系和治理能力的现代化，建设中国特色社会主义意义重大。各级审计机关要按照党中央国务院的要求，积极推进审计全覆盖。

胡泽君说，审计是党和国家监督体系中的重要组成部分，审计全覆盖既涉及行政机关也涉及党的机关，既涉及公共资金、国有资源、国有资产，也涉及领导干部履行经济责任的情况。因此，要坚持党的全面领导，依法独立行使审计监督权，优化审计职责，构建统一高效的审计监督体系。

胡泽君还指出，要积极推进大数据审计，坚持科技强审，通过信息化、数字化，努力提高审计监督的质量和效率。要按照统一规划，两级部署，以用为本的要求，积极拓展大数据技术的运用，推广数字化审计模式。

此外，胡泽君还提出，要加强对审计监督对象的内部审计工作的指导和监督，促进各党政机关、各企事业单位更有效地抵御风险，实现高质量的发展，更有效地发挥在反腐败当中的利剑作用。

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责任编辑：张玉