广东东莞新入户人才可申请租房补贴 每人每年6千

原标题：东莞打造“五位一体”住房体系 增加供应，降低成本，多渠道稳定房价

新入户人才可申请租房补贴

东莞将打造“五位一体”住房体系。广州日报全媒体记者卢政摄

“五位一体”住房体系商品住房方面表现在五个方面：

一是稳价格，增加供应，降低成本，多渠道稳定房价；

二是调结构，强化供地管控，提升居住品质，完善商品住房结构；

三是去库存，优化商品住房库存周期，确保在合理区间运行；

四是控规模，加强土地供应和房地产市场联动，合理控制商品住房供应规模；

五是优布局，完善交通和公服设施配套，促进区域间房地产市场均衡发展，优化空间布局。

广州日报讯 （全媒体记者蒋幸端）东莞将打造“五位一体”住房体系，未来三年，稳房价、调结构、去库存、控规模、优布局是东莞商品住房建设工作的重点。

前日（3月17日），东莞市住建局相关负责人做客“阳光热线”时表示，东莞还将进行租赁管理平台建设，推动落实人才住房补贴政策，新入户人才、新就业职工、外来务工人员等都可申请租赁住房补贴。

三年新增住房47万套

东莞市住建局局长朱利民表示，东莞将构建以商品住房、人才住房和保障性住房三类实物房源为有效供应，以培育和发展住房租赁市场，积极推动“去库存”工作为重点的“五位一体”协同发展的住房体系。

根据构建规划要求，到2020年，新增住房供应量（含货币补贴）47万套。其中商品住房有效供应27万套；人才住房8.7万套，包括实物供应4.2万套，货币保障4.5万套，保障性住房货币保障3.4万套；租赁住房有效供应7.9万套，包括公益性房源1.7万套，市场化房源6.2万套。

推动住房货币补贴引人才

与此同时，推动人才房建设、推动住房货币补贴将成为东莞吸引人才落户东莞就业创业的一个重要措施。

朱利民介绍，在人才住房建设方面，高层次与基础型人才住房并举，规划到2020年新增人才住房8.7万套，包括高层次人才住房实物供应2.9万套，基础型人才住房5.8万套。

在保障性住房建设方面，要推进住房保障货币化改革，建立以“货币补贴为主，实物保障为辅”的保障方式。

为鼓励人才扎根东莞就业创业，将符合条件的新入户人才纳入公共租赁住房的租赁补贴发放范围，初定补贴标准为6000元/年/人，补贴期限最长为3年。其中新入户人才入住市属住房租赁企业房源，其租赁补贴在原有补贴标准基础上，额外上调3000元/年/人，新就业职工、外来务工人员入住市属住房租赁企业房源，可申请租赁补贴3000元/年/人，并优化住房租赁市场空间布局等。

另外，还将加大人才住房的供应量和吸引力，优化空间布局；提高人才住房的建设效率，组建具有东莞市特色，兼顾高层次人才住房建设管理的安居运营机构；并加强企业自建高层次人才住房的管理等。

朱利民表示，规划到2020年，新增保障性住房3.4万套，包括面向本市中低收入住房困难家庭0.4万套，面向新就业职工、外来务工人员3万套，均为货币保障；优化新就业职工、外来务工人员公租房申请条件，住房租赁补贴范围覆盖新就业职工、外来务工人员等。

打造住房租赁平台

朱利民表示，就目前情况来看，东莞住房租赁市场并不完善，也没有按照互联+的规模来做，租赁以门面房的形式为主。他介绍，东莞现在要打造一个大平台，建设东莞住房租赁服务与监管信息平台，培育和发展租赁住房供应主体，力争到2020年发展不少于10家的专业化住房租赁企业，新增租赁住房有效供应不少于7.9万套。目前包括万科、世联等四到五家企业已经在东莞布局，并筹集了房源用于租赁。

此外，朱利民还表示，将引导开发商自持物业发展，积极盘活存量非商品住房用于租赁。这种做法也有利于东莞“去库存”。他认为，去库存是一个动态的问题，库存量是会不断变化的，目前主要是解决存量的问题，“要加快化解非商品住房库存量，简单来说，我们住房库存相对偏紧，但是写字楼、商铺积压得比较多，要想办法加快化解。”

责任编辑：张玉