李干杰:蓝天保卫战突出4个重点 优化4个结构

原标题：生态环境部部长李干杰：蓝天保卫战突出四个重点、优化四个结构

新华社北京3月19日电（记者高敬、孙奕）蓝天保卫战未来三年怎么打？新组建的生态环境部部长李干杰19日在人民大会堂“部长通道”上表示，正在制定蓝天保卫战三年作战计划，主要是突出四个重点、优化四个结构。

他介绍，蓝天保卫战要突出四个重点，包括：一是突出重点改善因子，即PM2.5、雾霾天气；二是重点区域，包括京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原及其他重点地区；三是突出重点行业和领域，包括钢铁、火电、水泥、玻璃、焦化、石化以及机动车、散煤燃烧等；四是突出重点时段，秋冬季污染比平常重。

同时，要着力优化四个结构：一是优化产业结构，继续推动过剩产能化解、落后产能淘汰、“散乱污”企业整治、工业企业达标排放，钢铁、火电等行业超低排放改造；二是优化能源结构，加大力度淘汰关停不达标的燃煤小火电机组、推动燃煤小锅炉的淘汰改造、稳步推进农村居民散煤的煤改气、煤改电，着力发展清洁能源；三是优化运输结构，推动公路运输转为铁路运输、开展柴油货车超标排放的专项整治、继续推动黄标车、老旧车淘汰，发展新能源汽车；四是优化用地结构，继续大力开展造林、种草等绿化行动，着力整治露天矿山开采，并把交通道路和工地扬尘治理好，把秸秆禁烧工作做好。

李干杰表示，蓝天保卫战要继续强化执法督查、区域间联防联控、科技创新、宣传引导四方面的支撑，依靠创新技术，依靠全社会力量加入这场攻坚战，最终实现进一步明显降低PM2.5浓度、明显减少重污染天数、明显改善大气环境质量、明显增强人民群众蓝天幸福感的目标。

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