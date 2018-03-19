苟仲文回应体育改革:拆篱笆 跳出体育圈子办体育

原标题：苟仲文回应体育改革：拆除篱笆，跳出“体育圈子”办体育

中新社北京3月19日电 （记者 李志全）“有一些工作不到位的，希望大家能够理解，给我们时间。”国家体育总局局长苟仲文19日在回应中国体育改革时表示，要消除障碍、拆除篱笆，跳出“体育圈子”来办体育。

他在当天十三届全国人大一次会议“部长通道”上答记者问时说，去年以来推了一些改革措施，这些措施不是为了改革而改革，是当前体育特别是竞技体育面临很多瓶颈，呼唤我们出台一些改革措施。这些措施有些已实施，得到社会各界认可，“但也确实有一些措施需要进一步完善，我们在改正自己、我们会听取大家意见。”

苟仲文表示，改革的意图是变体育部门自己办体育为动员全社会力量，体育改革当前和今后有两个关键字：开放。

他进一步解释说，这包括全运会向群众体育开放、体育协会向体制外的人士开放、体育比赛向非注册人士和领域外人士开放、国家队和国家集训队建设向俱乐部等开放，国家队员的选拔用公平公正公开透明的方式进行、向全社会开放，取消领导干预，杜绝暗箱操作，就是凭本事、凭能力。消除障碍、拆除篱笆，跳出“体育圈子”来办体育。（完）

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责任编辑：初晓慧