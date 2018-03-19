原标题：2月份一线城市新建商品住宅价格环比降幅扩大

新华社北京3月19日电（记者陈炜伟、申铖）国家统计局19日发布的数据显示，2月份，70个大中城市中一线城市新建商品住宅销售价格环比降幅扩大，二线城市价格涨幅回落。

“2月份，各地因地制宜、因城施策，继续实行分类调控，保持政策的稳定性和连续性，70个大中城市中15个热点城市新建商品住宅销售价格变动继续呈现总体稳定态势。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟说。

据国家统计局测算，2月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均继续下降，降幅分别比上月扩大0.2和0.1个百分点；二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅比上月回落0.2个百分点，二手住宅销售价格涨幅比上月扩大0.1个百分点；三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅均与上月相同。

从同比来看，2月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降0.1%；二手住宅销售价格涨幅连续17个月回落；二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅分别比上月扩大0.4和0.1个百分点；三线城市同比涨幅也分别比上月扩大0.4和0.1个百分点。

热点城市方面，15个热点城市新建商品住宅销售价格延续总体稳定态势。从环比看，北京、上海、深圳等12个城市新建商品住宅销售价格下降，降幅在0.1至0.6个百分点之间；郑州和成都与上月持平；天津微涨0.1%。从同比看，有9个城市新建商品住宅销售价格下降，降幅在0.3至2.5个百分点之间。

责任编辑：张建利