北京加大对雄安建设支持：共建新区中关村科技园

（两会速递）北京七方面加大支持雄安新区建设 两地路网要直联直通
中新社北京3月19日电 （记者 曾鼐）“坚持雄安新区需要什么就坚决支持什么。”全国人大代表、北京市发展和改革委员会主任谈绪祥透露，将在七个方面加大对雄安新区建设的支持，包括加快两地铁路建设、高速公路规划建设，尽早实现交通路网直联直通。
谈绪祥在十三届全国人大一次会议期间接受媒体采访时作上述表示。
去年，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区，并定位为“千年大计、国家大事”。新区规划范围涉及河北雄县、容城、安新及周边部分区域，地处北京、天津、河北保定腹地。
自雄安新区“落地”后，京雄两地已在多方面展开合作。关于下一步工作，谈绪祥表示，将在七个方面加大对雄安新区建设的支持。
一是继续配合河北做好雄安新区规划修改完善和城市设计工作。
二是加快推进以“交钥匙”方式支持雄安新区新建三所学校和一所医院前期工作。这些项目分别由北海幼儿园、北京市东城区史家小学、北京市第四中学、首都医科大学宣武医院等北京高质量的学校、医院承办。
“交钥匙”方式是指，根据雄安新区相关规划，河北省负责布局选址并提供用地，北京市负责投资建设，建成后移交雄安新区，由雄安新区委托北京一流的教育和医疗集团进行管理。
三是合作共建雄安新区中关村科技园，引导北京创新创业企业在基地发展，将中关村先行先试政策向雄安新区延伸覆盖。
四是加快推进京港台高铁京雄段、京雄城际铁路建设，推动北京至雄安新区高速公路规划建设。
五是推进京津保生态过渡带森林和湿地群建设，支持白洋淀水资源保护和水环境改善。
六是支持北京市属国企在市政基础设施、城市运行保障等领域，为雄安新区城市管理等提供服务。
七是加强京雄两地干部人才交流。北京已选派23名局处级干部到雄安新区挂职任职。（完）
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