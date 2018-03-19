原标题：2017年海洋灾害造成我国直接经济损失近64亿元
新华社北京3月19日电（记者 刘诗平）国家海洋局19日发布的《2017年中国海洋灾害公报》显示，2017年我国各类海洋灾害共造成直接经济损失63.98亿元，死亡（含失踪）17人。
公报显示，与近10年平均状况相比，2017年海洋灾害直接经济损失和死亡（含失踪）人数均低于平均值。与2016年直接经济损失50亿元、死亡（含失踪）60人相较，直接经济损失有所增加，死亡（含失踪）人数大幅减少。
风暴潮灾害造成直接经济损失最大。公报显示，2017年我国沿海共发生达到蓝色及以上预警级别的风暴潮过程16次，直接经济损失55.77亿元，占总直接经济损失的87%。其中，广东省受风暴潮灾害影响最严重，因灾直接经济损失53.61亿元，占风暴潮灾害总直接经济损失的96%。
海浪灾害造成死亡（含失踪）人数最多。公报显示，2017年我国近海共出现有效波高4米（含）以上的灾害性海浪过程34次，因灾直接经济损失0.27亿元，死亡（含失踪）11人。
国家海洋局预报减灾司副司长陈陟说，2017年，我国海洋灾害以风暴潮灾害、海浪灾害为主，海冰灾害、赤潮灾害、大型藻类暴发、海岸侵蚀、海水入侵与土壤盐渍化、咸潮入侵等灾害也有不同程度发生。
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