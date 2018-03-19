黄河凌汛结束 甘肃刘家峡水库开始春灌补水

新华社兰州3月19日电（记者 连振祥）3月18日，随着黄河内蒙古封冻河段全线开河，黄河安全度过了2017—2018年度的凌汛期，刘家峡水电厂也圆满完成了黄河防凌工作，为即将开始的农业春灌补水做好准备。

甘肃刘家峡水电厂是中国第一座百万千瓦级大型水电站，是以发电为主，兼有防洪、防凌、灌溉、供水等综合功能的大型水利枢纽。针对今年黄河凌汛的特殊形势，刘家峡水电厂严密监视天气及水情变化，防凌期间严控水库出库流量，特别是进入3月初，刘家峡水库日均出库流量一直稳定控制在300立方米每秒，到3月16日8时起，刘家峡水库日均出库流量平稳控制在500立方米每秒，为黄河平稳开河创造了有利条件。

随着气温逐步回升，黄河流域即将进入春灌补水期，按照黄河防总要求，3月21日8时起，刘家峡水库日均出库流量将增大到650立方米每秒，开始全力支援黄河中下游地区农业春灌生产。

截至3月19日8时，刘家峡水库坝前最高运行水位为海拔1733.48米，刘家峡水电厂正最大限度做好水库蓄水工作，为全面满足黄河中下游农业灌溉、生态流量等综合用水需求及大发电工作做好充分准备。

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