黄河凌汛结束 甘肃刘家峡水库开始春灌补水

新华社兰州3月19日电（记者 连振祥）3月18日，随着黄河内蒙古封冻河段全线开河，黄河安全度过了2017—2018年度的凌汛期，刘家峡水电厂也圆满完成了黄河防凌工作，为即将开始的农业春灌补水做好准备。
甘肃刘家峡水电厂是中国第一座百万千瓦级大型水电站，是以发电为主，兼有防洪、防凌、灌溉、供水等综合功能的大型水利枢纽。针对今年黄河凌汛的特殊形势，刘家峡水电厂严密监视天气及水情变化，防凌期间严控水库出库流量，特别是进入3月初，刘家峡水库日均出库流量一直稳定控制在300立方米每秒，到3月16日8时起，刘家峡水库日均出库流量平稳控制在500立方米每秒，为黄河平稳开河创造了有利条件。
随着气温逐步回升，黄河流域即将进入春灌补水期，按照黄河防总要求，3月21日8时起，刘家峡水库日均出库流量将增大到650立方米每秒，开始全力支援黄河中下游地区农业春灌生产。
截至3月19日8时，刘家峡水库坝前最高运行水位为海拔1733.48米，刘家峡水电厂正最大限度做好水库蓄水工作，为全面满足黄河中下游农业灌溉、生态流量等综合用水需求及大发电工作做好充分准备。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 国务院副总理国务委员各部部长全名单
- 【 军事 】 台军导弹欲拦我军绕台战机 被曝是40年...
- 【 财经 】 董明珠:28年没休一天 运营不好绝不交...
- 【 体育 】 英超-奥巴梅扬进球 阿森纳3-0终结3连...
- 【 娱乐 】 谢依霖嫁人！曾被前男友劈腿暴瘦20斤
- 【 科技 】 滴滴美团补贴战一触即发 用户极度渴求
- 【 教育 】 90后睡眠调查报告：睡眠普遍不佳
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有