最高法：人民法院与民政部门建立信息共享机制

新华社北京3月19日电（记者 罗沙）记者19日从最高人民法院获悉，最高人民法院近日与民政部正式签署《关于开展部门间信息共享的合作备忘录》，建立信息共享机制。

据悉，最高人民法院与民政部通过网络专线实现共享当事人的婚姻登记信息、低保信息（包括家庭收入信息）、社会组织登记信息、涉婚姻和涉社会救助对象收入财产的案件信息、失信被执行人（社会组织）名单信息等。民政部对纳入失信被执行人名单的社会组织加强管理，实施信用约束和联合惩戒。以上共享信息将纳入法院“总对总”网络执行查控系统。

今后，人民法院在办理执行案件时，可以通过“总对总”网络执行查控系统，查询到案件当事人的婚姻登记信息、低保信息（包括家庭收入信息）、社会组织登记信息等信息，进一步拓展“总对总”网络执行查控系统的查控范围，提高执行效率。此举将加大各领域惩戒力度，促使失信被执行人主动履行生效法律文书确定的义务，助力解决执行难，维护司法权威，推动社会信用体系建设，不断提高司法公信力。

据了解，截至目前，全国法院通过最高人民法院“总对总”网络执行查控系统，为3910万件案件提供查询冻结服务，共冻结资金2020.7亿元，查询到车辆3206.9万辆、证券571.1亿股、渔船和船舶51.9万艘、互联网银行存款36.5亿元。共发布失信被执行人996.1万人，累计限制1014.8万人次购买飞机票，限制391.2万人次购买列车软卧、高铁、其他动车组一等座以上车票；仅中国工商银行一家就拒绝失信被执行人申请贷款、办理信用卡148.9万余笔，涉及资金101.16亿余元。221.5万人慑于信用惩戒主动履行了义务或者与申请执行人协商达成和解协议。

责任编辑：张建利