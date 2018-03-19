国家海洋局：气候变化致我国沿海海平面波动上升

新华社北京3月19日电（记者 刘诗平）国家海洋局19日发布的《2017年中国海平面公报》显示，我国沿海海平面变化总体呈波动上升趋势。2017年，我国沿海海平面为1980年以来的第四高位。

公报指出，从保障海洋经济发展、促进海洋生态文明建设、参与全球海洋治理方面，加强应对海平面上升带来的生态和社会经济问题。

沿海近6年海平面处于30多年来高位

公报显示，1980年至2017年，我国沿海海平面上升速率为3.3毫米/年，高于同期全球平均水平。

国家海洋局预报减灾司副司长陈陟说，我国沿海近6年的海平面均处于30多年来的高位。2017年，我国沿海海平面较常年高58毫米，比1980年以来最高位的2016年低24毫米，是1980年以来的第四高位。

公报将1993年至2011年定为常年时段，简称常年。2017年，我国各海区沿海海平面变化区域特征明显。与常年相比，渤海、黄海、东海和南海沿海海平面分别高42毫米、23毫米、66毫米和100毫米。与2016年相比，南海沿海海平面上升28毫米，渤海、黄海和东海下降，降幅分别为32毫米、43毫米和49毫米。

气候变暖致海平面上升

陈陟说，全球海平面上升，是由气候变暖导致的海水增温膨胀、陆源冰川和极地冰盖融化等因素造成的。

在全球气候变化背景下，1980年至2017年，我国沿海气温与海温呈上升趋势，气压呈下降趋势，海平面呈上升趋势。

公报显示，2017年，我国沿海气温与海温较常年分别高0.90℃与0.77℃，气压较常年高0.4百帕，海平面较常年高58毫米。

积极应对海平面上升

“海平面上升，加大海水淹没面积、加剧海洋灾害、破坏生态系统，产生一系列生态和社会经济影响。”陈陟说，国家与地方在制定发展规划和决策时，应该将应对海平面上升提到社会经济可持续发展的战略高度，从保障海洋经济发展、促进海洋生态文明建设、参与全球海洋治理等方面做好相关工作。

报告指出，面对海平面上升，应提高防灾减灾能力。沿海城市总体布局、市政与基础设施规划设计，应将海平面上升影响作为依据之一；沿海城市应急避难场所和救灾物资储备库的规划选址，应与海平面上升高风险区保持安全距离。按照沿海海平面变化趋势，需重新校核沿海城市防洪防潮能力。

同时，开展海岸带生态保护与修复。通过向陆搬迁、岸线自然化等手段，保护重要的沿海红树林、沼泽和芦苇等生态资源；开展海平面上升对重要滨海生态系统潜在风险评价。强化海岸带水资源管理，进一步控制沿海地区地下水超采和地面沉降，减缓相对海平面上升，减轻咸潮、海水入侵和土壤盐渍化危害。

此外，大力推进国际海洋交流与合作，进一步发挥我国在国际双边、多边海洋治理中的主导作用，积极开展自然环境与社会经济影响的多学科合作研究，共同应对海平面上升影响。与易受到海平面上升直接影响的小岛屿国家联合开展观测预测、风险评估和科学应对工作，构建基于海洋合作和面向未来的蓝色伙伴关系，共同减轻海洋灾害风险，共建海洋发展利益共同体。

责任编辑：张建利