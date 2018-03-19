代表建议学前教育免费：能有效打破贫困代际循环

原标题：吴洁秋代表：建议实行免费学前教育，可先分地分阶段逐步推进

今年全国两会期间，来自广西代表团的全国人大代表、广西河池市宜州区幼儿园园长吴洁秋向十三届全国人大一次会议提交了《关于实行免费学前教育的建议》（以下简称“《建议》”）。

《建议》称，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》提出来基本普及学前教育的战略目标，《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》确定了坚持公益普惠，构建学前教育公共服务体系的基本方向。《国家教育事业发展“十三五”规划》强调要加快发展学前教育，继续扩大普惠性学前教育资源。国家自2010年实施学前教育重大工程项目以来，中央财政累计投入1177亿元，重点支持中西部农村地区新建改扩建幼儿园，扶持城市幼儿园的薄弱环节。

《建议》认为，由于我国学前教育起点低、底子薄、欠账多，当前学前教育仍存在许多突出问题。主要表现在以下几个方面：一是普惠资源严重不足，“入园难“、”入园贵“仍是突出问题；二是经费投入和成本分担机制尚未建立；三是幼儿园教师数量不足、待遇不高、素质偏低。比如按现有学前教育规模，目前尚缺专任教师71万人。众多突出问题，造成了“人民日益增长的教育需求和学前教育资源缺乏之间的矛盾”，所以学前教育仍是我国教育体系中最薄弱的环节，也是问题最多的“短板”。

《建议》认为，学前教育是基础教育，地位重要。学前教育是国民教育体系中的重要组成部分，四个学段之一，并且是基础教育起始阶段，学前教育公平是教育起点的公平。研究和实践不断证明，公平而有质量的学前教育能够有效地打破贫困的代际循环，促进社会公平和稳定。实行免费学前教育，能解决诸多学前教育“短板”，同时也有助于推动“二孩”政策全面落地。

对此，吴洁秋提出了三点建议：

一、以政府为主导，以政策制度及政府财政投入为保障，强力推进学前教育免费。明确政府是推行免费学前教育的首要责任人，由政府负责实施免费的学前教育。通过制定免费学前教育的法律或政策，明确以政府财政投入为主，建立起免费学前教育经费保障机制，以刚性的形式保障并推进免费学前教育的实施。

二、分地区、分阶段、分群体、多形式逐步推进免费学前教育。免费学前教育的实施需要国家、政府和整个社会投入大量的财力、人力和物力，是一项长期、系统的工程，不可能一蹴而就。应该分地区分阶段循序渐进地实行免费，逐渐扩大受益对象范围和提升免费教育的经费标准与水平，如先在经济发达地区试行，待总结成熟经验再推广到贫困地区；或先对弱势群体免费，再扩展到对所有适龄儿童免费；或先试行免费一年，待条件成熟再延伸至两年、三年；或是从免费的项目入手，先免保育费，再拓展到免教育费；或是从免费的时间入手，先免5个月，再拓展到免8个月、10个月。

三、保障弱势群体，促进学前教育公平。对于因地域和城乡差异、经济条件落后、少数种族或民族以及残疾等造成的各类弱势儿童群体应给予优先考虑。

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责任编辑：张义凌