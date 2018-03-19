一线城市新房价格同比连降2月 调控力度仍将持续

新华社北京3月19日电 题：一线城市新房价格同比连降2月 热点城市调控力度仍将持续

新华社记者 郑钧天

19日，国家统计局公布的“2018年2月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况”显示，一线城市新建商品住宅销售价格同比连续2个月下降，二三线城市房价环比涨幅有所扩大。从正在召开的全国两会上传递出的信息看，今年热点城市调控力度仍将持续。

一线城市新房价格同比连降2月，春节返乡带涨二三线城市房价

国家统计局数据显示，9个热点城市新建商品住宅价格低于去年同期，比1月份减少2个。从同比涨幅来看，深圳已连续6个月同比下跌，北京、无锡、郑州、合肥、杭州、南京、福州等7个热点城市房价连续5个月下跌，上海连续2个月下跌。

数据显示，深圳新建商品住宅价格以2.5%的同比降幅连续半年领跌全国，广西北海则以12.2%的同比涨幅领涨全国。国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，2月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降0.1%，已连续2个月下跌；二手住宅销售价格涨幅则连续17个月回落。

值得关注的是，二三线城市商品住宅价格同比涨幅有所扩大。2月份新建商品住宅价格上涨的城市有59个，与上个月持平。其中，北海、沈阳、昆明、西安、贵阳、南充、哈尔滨、大连等8个二三线城市的新房价格同比涨幅均超过10%。

中原地产首席分析师张大伟说，2018年春节期间，二三线城市的返乡购房人群集中，这是1至2月份二三线城市房价上涨的主要原因。

上涨城市数量明显减少，二线城市新房价格环比涨幅回落

从环比看，70城房价上涨动力持续减弱，上涨城市数量明显减少，下跌城市数量开始增加。与1月相比，2月新建商品住宅价格上涨的城市有44个，比上个月减少8个。其中，最高增幅为四川南充的1.7%，乌鲁木齐、大连、三亚等城市涨幅超过1%。下降的城市有16个，比上个月多3个，深圳以环比降幅0.6%领跌全国。

刘建伟指出，2月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均继续下降，且降幅均有所扩大；二线城市新房价格环比涨幅回落，二手房价格涨幅则略微扩大；三线城市一二手房价格环比涨幅均与上月相同。

记者近日走访上海楼市发现，二手房交易依然清淡，买卖双方均处于观望状态，“博弈”持续进行。目前二手房销售议价空间少则5%，多则15%。新房市场上，不少开发商出于业绩和融资成本压力，陆续申领预售证。今年元旦之后，已有20余个住宅项目集中“领证”入市，其中不乏位于中心城区的中高端项目。

房贷市场收紧，热点城市调控力度仍将持续

业内人士认为，今年以来，70城房价变动情况折射出楼市从紧的调控成效。从全国两会上透露的信息来看，坚决落实“房住不炒”政策定位、抑制投机仍将是今年房地产调控政策的重要方向，这意味着热点城市的调控力度仍将持续。

中原地产研究中心数据显示，北京自去年发布“3·17”楼市新政策以来，一年之间新建商品住宅合计签约23388套，成交量同比下降48.7%，刷新历史最低纪录。二手房仅签约120821套，同比下跌52.6%。

房贷利率上浮在热点城市已成趋势。融360统计数据显示，今年以来，全国房贷市场开始呈现收紧态势。2月份，全国首套和二套房贷平均利率已涨至5.46%和5.79%。“金融杠杆的收紧，将有效抑制房地产市场的投资、投机需求。”链家研究院院长杨现领说。

2018年政府工作报告提出，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实地方主体责任，继续实行差别化调控，建立健全长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。

交通银行金融研究中心发布的《2018年中国宏观经济金融展望》报告认为，2018年“限购+限贷+限价+限售”的全面严控局面将延续。

有关专家建议，建立房地产调控长效机制可从土地、银根、财税结构、多层次住房供给体系、房地产法律法规五方面着手。

责任编辑：张建利