中国去年原煤产量恢复性增长 2014年后首现正增长

资料图：煤炭。中新社记者 韦亮 摄

中新社北京3月19日电 （记者 庞无忌）在“去产能”政策取得积极进展的同时，去年中国原煤产量有所恢复，出现自2014年以来的首次正增长。

中国国家统计局19日发布的数据显示，2017年，随着国民经济稳中向好，煤炭需求回暖，优质产能加速释放，原煤生产恢复性增长，全年原煤产量35.2亿吨，比上年增长3.3%。

2013年中国原煤产量达到39.7亿吨的历史高点后，受经济增速放缓、能源结构调整等因素的影响，煤炭需求逐年下降，供给能力过剩，供求关系失衡，生产开始回落。2016年，受“去产能”政策和需求放缓的双重影响，当年中国原煤产量为34.1亿吨，同比下降9%，达到2010年以来的最低点。

从不同区域的煤炭生产来看，近年来，中国煤炭生产重心越来越向晋陕蒙等资源禀赋好、竞争能力强的地区集中。

2017年，内蒙古、山西、陕西、新疆、贵州、山东、河南、安徽等8个地区生产原煤均超过1亿吨，产量共计30.6亿吨，占全国产量的86.8%，比“去产能”政策实施前的2015年提高3.0个百分点。

与此同时，部分中小型煤矿较多的地区以及东部发达地区原煤产量下降较快，其中，重庆、湖北、江西3个地区与2015年相比累计下降幅度超过50%，湖南、北京、吉林、江苏4个地区累计下降幅度超过30%。

数据显示，去年，煤炭净进口量有所增加。此前，中国煤炭净进口在2013年达到3.2亿吨的历史高点后开始逐年减少，到煤炭行业“去产能”政策实施前的2015年，净进口量2.0亿吨，比2013年减少1.2亿吨。

近两年，煤炭进口量持续回升。2016年8月至2017年2月连续7个月同比增速超过30%。2016、2017年全年煤炭净进口量分别达到2.5和2.6亿吨，比2015年分别增加4804和6401万吨。（完）

责任编辑：张建利