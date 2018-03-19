2017年中国海洋灾害直接经济损失63.98亿元

中新社北京3月19日电 （记者 阮煜琳）中国国家海洋局19日在北京发布《2017年中国海洋灾害公报》显示，2017年，各类海洋灾害共造成直接经济损失63.98亿元（人民币，下同），死亡（含失踪）17人。与近10年平均状况相比，2017年海洋灾害直接经济损失和死亡失踪人数均低于平均值。
国家海洋局预报减灾司副司长陈陟19日在北京对记者表示，2017年，中国沿海共发生风暴潮过程16次，直接经济损失55.77亿元，占总直接经济损失的87%。其中，台风风暴潮过程13次，8次造成灾害，直接经济损失55.58亿元，死亡（含失踪）6人。2017年，风暴潮灾害最严重的省份是广东省，因灾直接经济损失53.61亿元，占风暴潮灾害总直接经济损失的96%。
据介绍，2017年，中国海域共发现赤潮68次，累计面积3679平方千米。2017年，中国海域赤潮高发期为6月，发现赤潮23次，累计面积1497平方千米。中国东海海域发现赤潮次数最多且累计面积最大，分别为40次和2189平方千米。
监测结果显示，2017年中国砂质海岸和粉沙淤泥质海岸侵蚀严重。砂质海岸侵蚀严重地区主要分布在辽宁、广东和海南监测岸段。与2016年相比，砂质海岸侵蚀长度有所减小，但局部侵蚀加重；粉砂淤泥质海岸侵蚀长度略有增加。
陈陟说，海岸侵蚀造成土地损失，损毁房屋、道路、沿岸工程和旅游设施，给沿海地区的社会经济带来较大损失。2017年，海岸侵蚀造成全国土地损失14.34公顷，海堤、护岸损毁1874米，道路损毁2937米，直接经济损失3.45亿元。
据统计，2017年，中国近海共出现有效波高4米或以上的灾害性海浪过程34次，因灾直接经济损失0.27亿元，死亡（含失踪）11人。（完）
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