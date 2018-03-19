原广州军区后勤部副政委高先贵逝世 系开国少将

原标题：“开国少将”106岁原广州军区后勤部副政委高先贵逝世

澎湃新闻记者 岳怀让

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从高先贵将军亲友处获悉，开国少将、原广州军区后勤部副政委高先贵将军，于2018年3月19日逝世，享年106岁。

公开简历显示，高先贵出生于1912年，安徽六安市人，1930年8月参加中国工农红军，1933年5月加入中国共产党。

土地革命战争时期，高先贵任红30军第90师270团连政治指导员，参加了鄂豫皖革命根据地历次反“围剿”斗争，西征转战，川陕革命根据地反三路围攻、反六路围攻和红四方面军长征。

此后，高先贵调任红1方面军第3军团4师12团连政治指导员，红1军第4师10团党总支书记。

抗日战争时期，高先贵历任八路军第115师343旅686团营特派员、补充团营政治教导员，晋西独立支队直属队政治教导员，教导第2旅政治部组织科副科长、科长，第686团政治处主任，滨海军区第1军分区政治部主任，第13团政治委员。参加了平型关大战和反“扫荡”斗争。

解放战争时期，高先贵先后担任东北民主联军第1纵队1师3团政治委员，第1纵队后勤部政治部主任，独立第2师政治部主任，第4野战军49军145师政治部主任。参加了秀水河子、辽沈、平津、衡宝战役。

中华人民共和国成立后，高先贵历任师副政治委员，师政治委员兼军分区政治委员，广西军区政治部主任，广州军区后勤部副政治委员、顾问。

1964年，高先贵晋升少将军衔。

高先贵将军的离去，意味着在世的共和国开国少将又少一员。

从2010年至2017年，每年开国将军的陨落数量都在两位数以上，分别是2010年的29人，2011年的25人，2012年的14人，2013年的10人，以及2014年的14人，2015年的20人，2016年的10人，2017年的12人。

此前，开国少将、原海军高级专科学校校长刘中华2018年1月16日在青岛逝世，享年101岁。

据澎湃新闻统计，高先贵将军逝世后，开国少将目前尚存19人，他们基本都是在红军时期就参加革命，平均年龄已近百岁。

责任编辑：张义凌