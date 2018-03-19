王毅将出任中印边界问题特别代表？外交部回应

问：你能否解释王毅外长被任命为国务委员的原因？有人说这表明中国政府更加重视外交。

答：十三届全国人大一次会议选举产生了新一届国家机构领导人员，充分反映了全党全国各族人民的共同愿望。

就外交领域而言，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央总揽全局、锐意进取、开拓创新，引领中国外交工作不断开创新局面。中国外交将始终全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持外交大权在中央，不断加强党对对外工作的集中统一领导和全方位统筹协调，确保党中央对外大政方针和战略部署得到有力贯彻执行。

问：昨天，俄罗斯举行总统选举。根据俄方公布的初步结果，普京已经胜选。中方对此有何评论？如何看待中俄关系发展前景？是否将邀请普京在就职后访华？

答：昨天，俄罗斯总统选举顺利举行。根据俄中央选举委员会公布的初步统计结果，普京总统获得胜利，再次当选俄总统。习近平主席已经向普京总统致贺电。

中俄是好邻居和全面战略协作伙伴。近年来，在两国元首的战略引领下，中俄全面战略协作伙伴关系保持着高水平发展，当前处于历史最好水平，双方的战略互信不断增强，各领域合作取得丰硕成果。

当前，中俄都处于各自国家发展振兴的关键时期。17日，十三届全国人大一次会议全票选举习近平为中华人民共和国主席消息宣布后，普京总统第一时间向习近平主席发来贺电表示热烈祝贺。中方对俄罗斯也顺利完成国家重要政治议程表示衷心的祝贺，将一如既往坚定支持俄方走符合本国国情的发展道路。相信在普京总统的领导下，俄罗斯将继续保持稳定发展，在国际事务中发挥更大作用。

我们相信，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄全面战略协作伙伴关系将迎来新机遇，收获新成果，为促进两国共同发展繁荣，维护地区及世界和平稳定作出新的更大贡献。

按照中俄两国元首年度互访惯例，俄总统今年将访华。双方将通过外交渠道就此保持密切沟通。

问：美国财政部副部长马尔帕斯在阿根廷布宜诺斯艾利斯国际金融协会会议上称，中国政府不断加强对经济的控制，未能向市场经济方向发展，令世界感到担心。你对此有何回应？

答：中国社会主义市场经济发展取得了巨大成就，这是任何不带偏见的人得出的必然结论，不是美方某个官员随意指责或者发表不负责任的言论就可以改变的。改革开放是中国的基本国策。今年是中国改革开放四十周年，四十年来，中国的快速发展大幅提高了民众的生活质量和水平，同时为全球经济增长和减贫做出了极其重大的贡献。中国对全球减贫的贡献率超过百分之七十，对全球经济增长的贡献超过百分之三十，这是有目共睹的事实。

我们说过，中国的改革开放只有进行时，没 有完成时。中国政府将结合纪念改革开放四十周年，推出新的、力度更大的改革开放措施，将改革开放进一步推向深入。

在当前全球经济仍存在诸多不确定性和风险的背景下，我们认为各国应团结一致、密切合作，而不是相互指责。中国作为负责任的大国，愿与各方一道，协调推进结构性改革，促进全球经济实现强劲、可持续、平衡、包容增长。

问：美方已决定对进口钢铁和铝产品采取限制措施。我们注意到近日《华尔街日报》报道，美国国家贸易委员会主任纳瓦罗曾示意美国一家钢铁公司支付100万美元，用于拍摄纪录片《致命中国》，该片把美国钢铁业的衰败归咎于中国。有评论质疑纳瓦罗是利用利益集团的赞助，拍摄了一部支持自身政治观点的影片。目前，美国联邦调查局正对此案展开调查。中方如何看待此事？

答：我也看到了有关报道。对于有关报道内容，我不想也不便发表评论。

在美方决定对进口钢铁和铝产品采取限制措施问题上，中国商务部发言人和我的同事已多次明确表明了中方立场。我想再次强调的是，在当前形势下，以邻为壑，让子弹乱飞，绝不是解决问题的有益有效方式，也绝不具有任何建设性。希望各方能心平气和地坐下来，通过协商和沟通，以符合世贸规则和市场经济规则的方式合作解决问题，共同维护正常的国际贸易秩序。这才最符合有关各方以及国际社会的共同利益。

问：今天，王毅外长被任命为国务委员。这是否意味着他将出任中印边界问题中方特别代表？

答：中印边界问题特别代表会晤，是两国边界谈判的高级别渠道，也是双方进行战略沟通的重要平台。中方非常重视这一机制，我们愿继续充分利用好这一重要机制，与印方保持密切战略沟通，不断增进彼此战略互信，维护好中印关系的健康稳定发展。

问：据报道，世界知识产权组织一份报告显示，中国国内申请的专利数量首次超过美国、欧盟、日本、韩国的总和。但同时我们注意到，个别国家和人士还不断拿中国知识产权保护问题说事。中方对此有何评论？

答：2017年12月，世界知识产权组织发布的《世界知识产权指标》报告显示，中国国家知识产权局受理的发明专利申请量超过130万件，超过了美国、日本、韩国以及欧洲专利局的总和。其中受理的国内发明专利申请占总量的90%，国外占总量的10%。此外，中国在2015年成为世界上首个发明专利申请量超过100万件的国家；在2016年，有效发明专利拥有量首次突破100万件，成为继美国、日本后第三个超百万的国家。这些都表明，中国已经成为一个知识产权大国。正如世界知识产权组织总干事高锐表示，从中国在全球专利申请增量中所占的比重可以看出中国创新的发展趋势，中国正在逐步成为全球创新和品牌方面的一个引领者。

中国正在坚定实施创新驱动发展战略。我们希望中国在这方面的努力和成就能得到客观公正看待。

3月20日（星期二）上午十三届全国人大一次会议闭幕后，国务院总理李克强将在人民大会堂三楼金色大厅会见中外记者并回答记者提问。当日外交部例行记者会暂停一次，3月21日（星期三）恢复。

如果记者朋友有问题，我们依然可以接受大家通过电话、传真或者微信、电邮方式提问。

责任编辑：张建利