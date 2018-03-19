自动驾驶车上路：行驶平稳 测试员偶尔摸方向盘

原标题：记者亲历自动驾驶车上马路：行驶平稳，测试员偶尔摸方向盘

坐在自动驾驶汽车是什么感觉？

2018年3月1日，全国首批智能网联汽车开放道路测试号牌在上海发放。3月19日下午，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者乘坐一辆白色智能网联汽车，在嘉定区博园路3.6公里长的路段上兜了好几圈，身边不时有小轿车、公交车等驶过。

记者看到，在车身四周感应器的帮助下，车辆行驶平稳，时速控制在35公里左右，行驶中，工程师将控制权交给了智能驾驶控制器，进行换道、调头等动作。坐在驾驶位的测试人员偶尔也会摸一下方向盘。

路测车辆的车窗前放着“沪N5590试”临时号牌。本文图均为 澎湃新闻记者 俞凯 图

测试大半月来还未遇突发紧急情况

3月19日下午，嘉定区博园路上，不时有小轿车、公交车甚至加长集卡驶过。这里是智能网联汽车道路测试区域。

澎湃新闻记者乘坐体验的路测车辆，是一辆挂着“沪N5590试”号牌的白色智能网联汽车。这辆智能网联汽车的车顶上装有小蘑菇形状的定位通讯天线，车头前装有毫米波雷达和激光雷达，前视窗有各种摄像头，后视镜下方藏有环视镜头，就连车门旁也装有激光雷达，但外形小巧，不用担心车辆侧碰对设备造成损伤。车身外侧贴有显著标志如黄色TEST字样，来告诉其他车辆与行人，这是一辆测试车辆。

据上汽集团路测工程师石飞介绍，车辆四周的各种感应装置，用来弥补人类感受的盲区。毫米波雷达和激光雷达替代人的眼睛，用来观察360度范围内动态和静态目标；车上的智能驾驶控制器相当于大脑，它具有毫秒级的反应速度，比人的反应速度要快得多。

石飞说，这是国内首辆获准进行开放道路测试的车辆，路测过程中，主要凭经验判断哪些是可以优化技术的数据。每个不同时段，路上的车流量都不一样，对测试车辆也是经验积累。

坐在驾驶位上的路测工程师基本上不摸方向盘，只偶尔摸一下。

当日下午，澎湃新闻记者上车体验。工程师提醒，虽然车子很智能，但出于安全考虑，还是要系好安全带。

确认各项准备工作完毕后，坐在驾驶位的路测工程师未摸方向盘，车子就从博园路的汽车博览公园门口正式出发了。

此次路测线路为博园路两段——博园路（墨玉南路至安研路路口），长度2.7公里；博园路（安虹路至安智路路口），长度0.9公里。

路测全程，车速基本控制在时速35公里左右，行驶过程较为流畅平稳。石飞说，车速不是最关键指标，之前最快时速已到过120公里。平时路测时，30-60公里时速都会跑，目前时速设置在30-40公里，主要是让记者有充分时间观察行驶中的各种路况。

行驶中，工程师将控制权交给了智能驾驶控制器。如果左方安全，控制器就会“指挥”车辆自动换道，如果觉得不安全就不换道。到路口时，控制器会判断路口的红绿灯、行人和车辆，如果一切安全，就控制汽车进行掉头。车辆的传感器可覆盖正前方200米的距离，实时传输到类似人类大脑的控制器里，以控制车速，适时采取减速或刹车行为。

澎湃新闻记者注意到，车辆行驶中，坐在驾驶位的测试人员偶尔也会摸一下方向盘。对于何时接管方向盘这一问题，石飞说，实际路测中，司机接管方向盘的比率非常低，通常只有在车辆表现不符合预期、识别和控制上不符合预期时，才会临时接管方向盘。比如行驶到路口时，如有大货车在正前方挡住了红绿灯，影响了车辆感应系统对交通信号的判断，驾驶员可能会临时操控一下方向盘。

开放道路测试进行大半个月以来，还没有遇到过突发紧急情况，也有感兴趣的市民和跟随车辆观察的路人，但干扰不大，都没有对车辆路测造成影响。

技术专家表示，目前，自动驾驶技术主要分为感知、决策和执行三个部分。

首先，通过在车体上安装的激光雷达、毫米波雷达和摄像头等智能硬件，感知路况、位置和障碍物等信息；再通过核心算法进行图像识别与分析，结合高精地图选择执行方案；最后通过执行系统进行减速、刹车、转向等车辆控制与操作。专家表示，这与司机开车时要先用眼看、后用大脑想、再用手脚操作的道理非常相似。

据上汽集团集团介绍，这款路测车辆是上汽名爵iGS智能网联汽车，搭载的是上汽第2代智能驾驶平台。在这一代平台上，上汽已对核心零部件、指标定义、软件供应开发等各方面拥有完全的自主知识产权。目前这款车可在时速60-120公里的情况下，实现自动巡航、自动跟车、车道保持、换道行驶、车速自适应、自主超车、路口通行和车道选择、环岛自动掉头、模拟穿越隧道、远程遥控泊车等功能。

上汽集团的iGS智能网联汽车车辆行驶在博园路上。

自动驾驶测试已有法规界定

道路测试对于自动驾驶汽车有何意义？

上海市经信委有关专家表示，自动驾驶汽车要告别实验室，实现规模化商业生产、销售，道路测试是必不可少的关键环节，对自动驾驶技术的发展意义重大。

开放道路测试是通过完全真实的交通环境，验证分析智能网联汽车的实际性能表现，同时获取数据，支撑智能网联汽车技术快速迭代。自动驾驶汽车只有通过大量的道路测试，才能准确掌握其性能、可靠性、安全性，了解其存在的问题和不足，从而进行改进，减少乃至避免上路之后的危害。

对于公众担心的开放道路测试安全性问题，上海市经信委和市公安局、市交通委联合制订的《上海市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》已于2018年3月1日发布，对测试主体、测试驾驶人、测试车辆进行了明确界定，同时提出具体要求，如：测试主体应建立测试车辆远程监控数据平台，同时按要求接入第三方机构数据平台；为申请测试车辆购买每车不低于500万元的交通事故责任保险或者出具相同金额的赔偿保函；测试驾驶人应具有50小时以上自动驾驶系统操作经验。

上述管理办法同时还明确：在测试期间发生交通违法行为的，由违法行为发生地公安机关交通管理部门按照现行道路交通安全法律法规对测试驾驶人进行处理。在测试期间发生交通事故，测试车辆方经依法认定有过错的，应当依照现行法律法规规定承担相应民事赔偿责任。测试驾驶人或者测试主体的行为构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

相关法规在逐步建立，上海自动驾驶车产业也在跑步前进。

记者从上海市经信委了解到，智能网联汽车产业链正加快布局。上汽集团推出的互联网操作系统汽车荣威RX5，成为国内汽车市场细分领域畅销产品。上海蔚来汽车研发的高性能7座纯电动智能互联SUV ES8正式发布上市。在上海相关政策的聚焦支持下，智能网联整车、智能车载操作系统、激光雷达、毫米波雷达、中央域控制器、线控制动系统等整车及核心零部件企业加快科技创新，形成产业化能力。

上汽集团前瞻技术研究部总经理张程近日向澎湃新闻记者透露，2018年内上汽会商业化推出第一款具有自动驾驶功能的的量产汽车，让老百姓感受智能驾驶究竟为何物，更接近商业化应用环境。

责任编辑：张义凌