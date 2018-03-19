河北拟投72亿建清洁供热项目 覆盖14县及14个乡镇

原标题：河北拟投资72亿建示范项目，为14县城、14乡镇清洁供暖

近日，国家能源局下发通知，将在河北建设21个生物质热电联产县域清洁供热示范项目，拟投资超72亿元，覆盖河北14个县城、14个乡镇及11个中小工业园区或开发区，年消耗农林生物质或生活垃圾量达580万吨。

示范建设目的

“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目建设的主要目的是，建立生物质热电联产县域清洁供热模式，构建就地收集原料、就地加工转化、就地消费的分布式清洁供热生产和消费体系，为治理县域散煤开辟新路子。

为河北14县城、14乡镇清洁供暖

“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目共136个，涉及河北省的示范项目有21个，将为我省广宗县等14个县城、宽城县龙须门镇等14个乡镇提供民用清洁供暖，供暖面积约2009万平米；为11个中小工业园区或开发区提供清洁热力，合计约1150万吉焦。

力争2018年底前建成

“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目力争2018年底前建成。

配套热网应同步建成

示范项目配套热网应同步建成，开始供热；示范项目应建立分布式清洁供热体系，建立健全供热计量、监测、服务等制度体系。

在补贴等方面享受公平支持政策

通知要求，各省（区、市）能源主管部门在修订本地区“十三五”可再生能源规划及生物质发电项目布局时，优先将生物质热电联产县域清洁供热示范项目纳入规划。在锅炉置换、终端取暖补贴、供热管网补贴等方面享受公平的支持政策。

来源：河北发布

责任编辑：张义凌