原标题：两会新观察⑲|王小川：没有迹象表明人工智能会控制住人
从3月2日起，澎湃新闻在今年全国两会期间推出的访谈节目“2018全国两会新观察”正式开播。3月19日，澎湃新闻邀请到了全国政协委员、搜狗公司CEO王小川。
全国政协委员、搜狗公司CEO王小川接受澎湃新闻专访。澎湃新闻记者 韦毅 图
李克强总理在今年的政府工作报告指出，要做大做强新兴产业集群，实施大数据发展行动，加强新一代人工智能研发应用，在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”。智能生活时代，已经到来。
今天我们邀请到了全国政协委员、搜狗公司CEO王小川。作为一名互联网行业的著名“极客”，王小川受到很多网友的关注与欢迎，这次，他又以新委员的姿态走向了全国两会。在刚闭幕的全国政协十三届一次会议上，王小川围绕我国“互联网+”和人工智能领域的发展多次发声、建言献策。在今天的节目当中，我们就邀请王小川委员来同我们谈谈，他眼中的“互联网+”与人工智能。
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