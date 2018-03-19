易纲的学术往事:与林毅夫等人创办北大国发院前身

原标题：易纲的学术往事：与5位海归经济学家一起创办北大国发院前身

澎湃新闻记者 韩声江

3月19日上午，中国新任央行行长人选揭晓。十三届全国人大一次会议第七次全体会议表决任命易纲为中国人民银行行长。

易纲现年60岁，是一位典型的学者型官员。作为北京大学国家发展研究院（以下简称北大国发院）的前身中国经济研究中心（CCER）的创院“六君子”之一，1994年，他同林毅夫、海闻、张维迎、张帆、余明德等5位经济学家一同发起组建了北京大学中国经济研究中心，任副主任。

与易纲为北京大学经济学系1977级同学的原北京大学副校长、现任北京大学汇丰商学院院长海闻3月19日当天在微信朋友圈写道，“热烈祝贺当年的下铺兄弟，回国创业搭档易纲荣任央行行长！不容易啊！”

易纲（左）与海闻（右）

易纲是所谓“新三届”的第一批大学生。“新三届”是指1977年恢复高考后的77级、78级、79级大学生。

1958年生于北京的易纲高中毕业后到北京顺义县高丽营公社插队任知青队长。1977年，易纲考入北京大学经济系，1980年被北京大学选派到美国留学。1980起，他先后在美国哈姆林大学、伊利诺大学学习，1986年获美国伊利诺大学经济学博士学位。

毕业后，易纲选择了留美任教，先是进入美国印第安那大学经济系任助教，1992年获终身教职并晋升为副教授。

易纲决定回国在在1993年左右。在美期间，易纲先后担任美国伊利诺大学中国学生学者联谊会主席、中国留美经济学会会长。

1993年7月1日至3日，中国留美经济学会与中国（海南）改革发展研究院、中国留英经济学会共同发起主办了“中国走向社会主义市场经济理论与实践”研讨会，会议地点在海南省海口市。孙尚清、董辅礽、安志文、高尚全、马凯、童大林、杨启先、周小川、黄达、王珏、萧灼基等中国经济学界专家学者以及海外学者共130多人参加了会议。

这次研讨会集中讨论了中国走向市场经济进程中的紧迫而又复杂的一些问题，包括如何从传统的国家直接微观控制体制转向宏观间接调控体制， 建立健全有效的、适应市场经济发展的宏观调控体系以及怎样完善和发展市场体系， 特别是促进生产要素市场的形成和完善等等。

据中国经济研究中心创始人之一的张维迎回忆，在研讨会结束后的1993年7月15日，他同易纲、林毅夫三人共同起草了《关于成立中国经济研究中心的建议书》，建议书的开头写道，“本建议书的基本设想是办一个中国第一、世界一流的经济研究机构。”

1994年中国经济研究中心成立初期合影（左起：张帆、易纲、林毅夫、德怀特•帕金斯、帕金斯夫人、海闻、余明德、张维迎）

1994年，时年42岁的林毅夫、36岁的易纲、42岁的海闻、35岁的张维迎、43岁的张帆和余明德等6位海归经济学博士正式创立北京大学中国经济研究中心（CCER），CCER于2008年更名为国家发展研究院。目前，易纲的名字仍在北大国发院教师列表中，其介绍已加入“现任中国人民银行行长”。

到2018年，北大国发院已成立24年，创院“六君子”中不乏“学而优则仕”的例子。2008年，林毅夫就任世界银行副行长兼首席经济学家，成为世行历史上首位来自发展中国家的首席经济学家，2013年被聘任为国务院参事，连续当选为第十二届、第十三届全国政协常委。

易纲则从1994年后便在北京大学中国经济研究中心任职，1997年起出任中国人民银行货币政策委员会副秘书长走上仕途，历经中国人民银行货币政策司司长、中国人民银行行长助理、中国人民银行副行长，直至此次当选中国人民银行行长。

2014年，在北大国发院成立二十周年活动上，易纲曾表示，北大国发院的成功反映的是一群独立思考的年轻人对祖国和祖国文化的热爱以及对中国社会主义市场经济改革方向的认同。

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责任编辑：张义凌