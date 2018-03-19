代表：建议四川藏区高考招生单独划线录取

原标题：甘孜州人大代表：建议四川藏区普通高考本科招生单独划线录取

今年全国两会期间，来自四川甘孜州的甲登·洛绒向巴等5名全国人大代表向十三届全国人大一次会议提交了关于在四川藏区实施普通高考本科专项招生计划单独划线录取的建议。

建议写道，四川藏区自然环境恶劣、经济发展落后、社会发育程度低，甘孜州18个县（市）均是深度贫困县，是四川省精准脱贫任务最重、维稳形势最严峻的地区，教育发展对于民族地区繁荣发展和长治久安具有至关重要作用。

建议认为，从纵向看甘孜藏区教育整体水平提升较大。但横向比，教育基础薄弱，发展滞后短板仍然非常明显。农牧区学前教育与高中阶段教育的普及率亟待提升；“本地学生考不起，外地人才引不进，引进人才留不住”的现象特别突出；教师队伍量少质弱，已成为了制约经济社会发展的最大瓶颈。当前，全州整体教育质量不仅与内地发达地区存在较大差距，与其他民族聚居区、老少边穷地区相比尚存在一定差距。

虽然普通高考考生享受民族地区加分政策、贫困地区定向招生专项计划政策和少数民族预科政策，但本科上线率和录取率仍然很低，贫困地区定向招生专项计划配额数难以完成。据统计，近年来普通高考本科上线率和录取率仅为15%和19%左右，远远低于全省平均水平。随着国家、省教育招生制度改革的不断推进，甘孜藏区教育与其他地区的差距将越来越大。

5名代表建议，对地处深度贫困的四川藏区高考招生计划给予特殊的扶持政策，即面向四川藏区单独下达本科（一本、二本和本科预科）专项招生计划，实行单独划线、单独录取，使四川藏区本科录取率接近全省平均水平，为藏区培养留得住的本土人才，为藏区经济社会的发展提供有力的、可持续的人才和智力支持。

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责任编辑：张义凌