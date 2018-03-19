台湾核四厂步入历史：燃料棒将运回美国拆解待售

原标题：台湾核四厂正式步入历史：全新燃料棒将运回美国拆解待售

历经近40年的兴建、停建风波后，位于台湾省新北市贡寮区的第四核电厂（下称核四）正式步入历史。据台媒报道，台湾电力股份有限公司（下称台电）日前表示，已委托原美国燃料制造商全球核燃料公司（Global Nuclear Fuel）将核四厂内存放的1744束核燃料棒运回美国暂存，并伺机转售。

台电表示，由于核四已确定不会重启，因此决定将核燃料棒移出，核四厂未来将转型为综合电力园区。至于核四厂的设备，仍在寻找买家。

根据台湾省的“非核家园”目标，岛内核能发电设备应于2025年以前全部停止运转。

对此，已退休的台湾核四厂原厂长王伯辉批评称，出售核四厂燃料棒是赔本生意，这批燃料棒价值约80亿新台币，如今亏损需全民买单。政府为了“非核家园”的政策目标将核燃料棒运回原厂拆解，“好多昔日同事为之惋惜。”

原厂长：若急于卖掉燃料棒，台湾缺电时将无任何对策

根据台电公司的规划，上述计划分3年实施，预计2020年底前悉数运出。上述美国原厂负责运送和拆解核燃料棒，并进行异地保存。“中时电子报”援引台电发言人徐造华的说法称，美国原厂只是暂时存放，保留未来再利用的可能。目前存放时间预计到2022年为止，在此之前要找到买家。若最终无人接手，将把浓缩铀分离出来到国际市场出售。

对此，王伯辉对台湾“中央社”表示，听到此消息后，很多电厂老同事都痛心疾首，不认同该做法。只要好好保存，核燃料棒并不会有外泄问题，现在要送到美国处理，就算拆解、转售成功，也卖不了多少钱，别说赚钱，连回本都不可能。

王伯辉称，全新的燃料棒买来未用就拿去拆解转售，就算在国际上也很罕见。虽然可省去维护费用，但运送和处理拆解也需高成本，卖不卖得掉更是问号，这样的决定只是浪费纳税人的钱罢了。他指出，无论是台电公司还是台湾“经济部”，作出这一决定之前都应征询专家意见。而非一味为了“非核家园”口号，便断然决定将全新核燃料棒浪费掉。

王伯辉提出，如今台湾仍面临缺电、限电风险，若急于卖掉燃料棒，缺电时将无任何对策。他建议，政府应继续保存燃料棒，待真的不必依赖核能时，再紧急处理，将燃料棒出售。

对此

重启核二厂2号机组保供电

核电是台湾的第三大电力来源。台湾地区的核电建设始于上世纪70年代，现有的三个核电厂共有六台机组，装机容量514.4万千瓦。其中，核一厂、核二厂采用沸水堆，核三厂采用压水堆，三座在运核电厂都将在2025年前服役期满。

负责发输配电综合电力业务的台电公司最早于1978年首次提议建设第四座核电厂。1980年台湾当局正式提出核四建设提案，“行政院”批准位于台湾北部沿海的贡寮乡作为核四厂址。1999年3月核四正式动工，由台电公司负责兴建营运。但该项目自诞生之日起便风波不断，历经多次停建、复建、延期。日本福岛核事故后的“反核”浪潮下，台湾当局最终于2015年作出“核四封存停工”的决定。

根据台湾“经济部能源局”此前预估，核四封存再加上核一、核二、核三陆续除役，2018年台湾将面临缺电风险。台湾“中华经济研究院”研究员王京明此前表示，以天然气和可再生能源的发电成本测算，未来8年台湾电价要涨四成。

去年1月，为实现“2025年非核家园”的目标，台湾当局在批评声中完成了“电业法”修正。“电业法”修正案规定，要在2025年之前将可再生能源占比从目前的不足2%提升至20%，同时彻底关停核电厂，实现“天然气50%、燃煤30%、可再生能源20%”的能源结构，达成“非核家园”目标。

台湾供电系统以备转容量作为电力盈缺指标，备用容量率越高，电力系统越稳定，每日备转容量率维持在7.2%的水平可大致应付供电危机。2017年，台湾电力供应连续多日备转容量率仅为3%-4%。进入2018年，由于空气污染严重，台湾的燃煤发电厂纷纷被要求降载，致使电力备转容量今年1月一度降至3%左右，出现罕见的冬季用电淡季缺电状况。

在此情况下，台湾当局被迫选择“保供电”、“减空污”，不得不考虑重启核二厂2号机组。核二厂2号机组2016年5月大修后并联发电，随即发生跳机事件，台电随后修复，但因意识形态介入，一直没有运转，至今停机超过600天。

2月5日，台电公司向台湾“原能会”提出申请，重启核二厂2号机组。台电表示，核二厂2号机组若加入供电，有望增加3%备转容量率，将有助于缓解台湾电力供应紧张。

据台湾“工商时报”报道，台湾“原委会”最快将于下周批准核二厂2号机组重启申请，该机组最快可在4月加入供电行列。

责任编辑：张义凌