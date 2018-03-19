原标题：被雄安新区改变的白沟，超越义乌只是小目标

浙商白崇闻在河北白沟从事箱包生意已超过20年。他最初来白沟主要是采购箱包，然后运往义乌、广州等地销售。当时只是采购，白沟的箱包有价格优势，所以作为采购首选地。后来他的销售规模越来越大，干脆就在白沟开设加工厂。

“白沟的箱包加工比义乌成熟，各方面成本也一直不高，在这里搞生产正合适。”白崇闻对第一财经记者说。

河北白沟因箱包业发达而为公众所熟知，经过几十年的发展，除了箱包业发达，白沟也逐渐看齐义乌，贴上了新的小商品集散地的标签，“南义乌、北白沟”的格局已经初步形成。

但相比义乌，白沟的发展还有差距，但各项经营成本相对低廉成为一项发展优势，对在义乌的小商品市场从业者产生了吸引力。雄安新区的设立，又成为一项重要政策利好。第一财经记者近日走访白沟，收集到白沟相对低廉的各项经营成本，主要体现在工人工资、生活支出等多个方面。

有关专家分析指出，白沟具备成本相对低廉的优势，必然会促使在义乌的小商品从业者考虑转向白沟。近两年来，因用工成本高，小商品从业者转往其他成本低的地区，类似情况已经在义乌出现。

而在白沟当地的发展目标中，已经提出将白沟打造为北方进出口商品集散地和世界商品集散地，向世界商贸中心发展。超越义乌的目标初步显现。

“箱包之都”到新兴小商品集散地

提到白沟，让人想到的第一经济符号就是箱包。白沟目前的箱包年产量已超过7亿只，被誉为“中国箱包之都”。2018年2月初，第一财经记者来到白沟时，由于临近春节，白沟街头看不到滚滚车流和人流，与平日里繁忙的箱包生产、交易场面形成鲜明对比。

白沟现在对外的正式名称为白沟新城，作为保定市的副厅级派出单位，由保定市直接领导。白沟最初的行政区划是白沟镇，但目前的发展程度远超镇级规模，因此被称为“镇级市”。而白沟以南20多公里，就是雄安新区内的雄县。雄安新区未来便捷的交通优势，白沟自然不会错过。

白沟城区范围内，分布着多个大型市场。白沟国际箱包城、和道国际箱包交易中心都是规模超过10万平方米的大型专业箱包市场。除了传统的箱包市场，其他市场也已纷纷出现，包括白沟服装城、大红门国际服装城、五金皮革城、五金机电城、服饰辅料城以及主营各类小商品的国际商贸城。这些大型市场的出现，说明白沟已经不再是单一的箱包集散地，小商品集散地这一经济标签也可以贴给白沟。而这一经济标签不得不令人想到浙江义乌，长期以来，提到小商品集散地，首先浮现出的往往是义乌。

在孟祥慧等一些白沟本地箱包厂老板的印象中，白沟与义乌的贸易联系可以说由来已久，早在20世纪90年代，义乌客商就从白沟进箱包，白沟加工生产、通过义乌批发或零售出去，这在白沟是众人皆知的事情。白沟逐渐转做全类型小商品后，进货地则首选了义乌，两地的商品贸易往来早已很频繁。“义乌的箱包大多从白沟进，白沟的小商品则基本来自义乌，这在业内不是秘密，这两个地方的业态也开始越来越相同”。

相对低廉经营成本无处不在

以箱包为主业，小商品开始兴起和聚集，近几年来，在白沟新城的对外宣传中，“南义乌、北白沟”的宣传语逐渐为公众所熟知。白沟在快速的发展中，已经成为与义乌齐名的小商品集散地。白沟与义乌所发展的产业越来越相近，但由于发展起点和水平不同，各种差异普遍存在。第一财经记者走访白沟城区内的房产中介了解到，白沟当前房屋均价在每平方米7000元左右。网络中介信息显示，义乌市的房屋均价则为每平方米接近2万元。

小商品生产加工、销售属于劳动密集型产业。需要大量的从业工人。用工成本的高低直接决定着行业利润，也会带来产业的集聚和分散。评估用工成本，不得不考虑工人工资。义乌市统计局在《2014年义乌企业用工情况调查及分析》中披露，2014年，义乌市已经出现新招员工起薪比较高的问题。这份调查统计发现，当年该市新招录的员工月平均基本工资2514元，同比增长15.5%。其中，制造业达到2609元，同比增长11.5%；批发零售业2386元，同比增长18.4%。这两个行业是义乌这一小商品集散地最重要的两个行业。

浙江省目前的最低工资标准是从2017年12月1日起执行，根据这一标准，最低月工资标准调整为2010元、1800元、1660元、1500元四档。按照惯例，义乌执行第二档，即1800元。河北省目前的最低工资标准从2016年7月1日起执行，月最低工资标准各档次分别为1650元、1590元、1480元、1380元，按照白沟执行第二档计算，白沟的最低工资标准也比义乌低210元。由此可见，白沟能确定的人均用工成本就比义乌低210元。

除了房价和用工成本，白沟生活的低廉价格也可以轻松体验到。由于外来客商多，自然带来酒店业的发达。第一财经记者走访发现，白沟城区内目前最高档酒店的标间价格为300元左右，其余快捷类酒店价格均在100元左右。通过主要航旅类软件可以发现，义乌当前高档酒店价格均在400元以上，快捷类酒店价格也在150元左右，两地酒店价格差距达到30%~50%。

成本相对低廉引来浙商投资

所从事的行业，白沟像义乌。而两地之间的联系，其实一直很紧密。白沟城区靠南的友谊路上，“浙商快捷酒店”的招牌格外醒目。这里是当地浙江投资者和商户喜欢聚会的地方，在他们看来，仅仅是店名就让他们感到亲切。

白崇闻说，他平时也一直密切关注着浙江的经济发展，以义乌为例，目前从事加工、装配的普工，起薪最少也要三四千元，五六千元月薪也已是常态。而目前在白沟，同类型工人的起薪在2500元左右，慢慢涨薪，平均水平也就三四千元。两地比较，差距在30%~40%。工人工资以外，白沟的生活成本低更为明显。白崇闻称，在这种差异下，特别是再面对经济下行这一特殊背景，如果进行选择，小商品从业者无疑首选白沟作为发展地。

白沟的低成本优势，已经在吸引浙商浙资方面显现出成效。白沟新城管委会向第一财经记者提供的信息显示，早在2008年下半年到2009年上半年，浙江投资者就在白沟兴建了五金项目、皮革生产项目、国际轻纺城。近两年，又有从北京疏解而来的大量浙江籍服装从业者。浙商在白沟的投资数额近百亿元。

走在白沟街头，浙江符号并不难发现。第一财经记者在白沟各大市场附近看到，密集开设的物流配货点，有近八成提供浙江线路，而将浙江排在所开设线路第一位的物流配货点超过了一半。白崇闻表示，目前白沟的交通已经不存在问题，辖区内的高速公路、高速铁路发达，雄安新区设立后，又有多条高速公路、高速铁路要开通，白沟自然会受益于此。甚至都可以享受首都新机场带来的便利。就交通便捷度来说，白沟未来将超越义乌。

白崇闻告诉第一财经记者，现在经常能接到老家经商的朋友打来的电话，他们或多或少会问白沟的市场情况和环境，以及盈利情况。他回复比较多的还是这里目前经营成本相对低一些，会减小经营压力，“我觉得白沟发展的空间大，除了看中成本、价格优势，白沟的品牌优势也明显起来”。

北京大疏解加快浙商转移

北京疏解非首都功能，动物园、大红门等批发市场已经纷纷转移，从事服装批发、生产的商户目前在包括白沟在内的河北多地发展。转移到白沟的这些商户也已经感受到白沟相对低的经营、生活成本的优势，并从中受益。

白沟大红门国际服装城集中了从北京转移过来的客商，这座服装城三楼，店主王霞的摊位附近时不时有人询价。王霞是北京人，曾经在动物园、百荣两大服装市场闯荡，2015年追随其他商户的脚步来到白沟。王霞虽然对白沟相对低廉的经营、生活成本有了解，过来后的体验还是让她一度感到不敢相信。“在这里雇人看店，两三千就可以，在大红门时没五六千是找不到人的。”王霞说，雇工成本降低了，吃饭、租房等成本同样降低。

只从事批发的王霞简单算过一笔账，在北京时一年的成本是十万元左右，到白沟后降了一半。按照现在的经营、生活成本，她每天的销售流水达到3000元，就会有盈利。而在北京如果每天的销售额达不到四五千元，她就有可能没钱赚，甚至赔钱。王霞对第一财经记者称，她决定在服装城再租一处摊位，“我看好白沟的发展潜力，目前的各项成本低，优势还很明显”。

谭彬也是从北京转移到白沟的，目前在白沟的两个市场设有门面和铺位，除了销售，谭彬的生意还延伸到服装的生产加工。除了铺位、生活等成本外，谭彬更看重雇工成本。谭彬告诉第一财经记者，目前他常年雇着10名左右工人。他在2016年转移到白沟，当时在北京的工人工资是每名工人每月不低于5000元，10名工人每年的工资就达到60万元左右。工人工资一直是最大的成本。在白沟，工人工资水平是每月三四千元，比在北京时显著降低。

除了用工成本降下来，在白沟的租房成本也大幅下降。谭彬现在租用了一处平房，300平方米左右，还带院子，每年的租金只有5万元。谭彬说，雇工和房租成本比在北京时降了30%左右，现在行业竞争激烈，低利润是常态，成本降低可以减轻企业的生存压力。

北京市政府公布的数据显示，大红门地区共45家各类服装市场，摊位数超过2万，吸纳了5万多名从业人员。作为承接地的白沟大红门国际服装城，一期有3000至5000个摊位。生活、经营成本的降低，对于这些商户的吸引力依然不小。王霞、谭彬等商户表示，他们在北京保留了铺位，现在是转租出去，已经基本确定未来全部转移到白沟。

而就在疏解过程中，曾经在北京发展的浙江服装从业者，也大量来到白沟。2016年3月，北京浙江企业商会服装行业分会成立，该行业商会在成立仪式上宣布，将有大约30万在京从事服装业的浙商转移至河北，预计最终会带动相关服装产业人员50多万人前往河北。北京浙江企业商会常务副会长卢坚胜则在成立仪式上表示，转移出去的这些浙商，主要落户两个地区——廊坊永清和保定白沟。

低成本推动义乌产业转移

2016年9月，商务部、海关总署等八部委将白沟箱包市场、广州花都皮革皮具市场等5个市场纳入第三批市场采购贸易方式试点单位。这些部委联合推行的市场采购贸易方式，是指由符合条件的经营者，在经国家商务主管等部门认定的市场集聚区内采购的、单票报关单商品货值15万（含15万）美元以下，并在采购地办理出口商品通关手续的贸易方式。这种贸易方式将使对外贸易的开展更加便利。

义乌在2013年4月被列为第一批试点地，白沟是第三批列入试点的，这意味着在对外贸易方面，它已经享受到与义乌相同的外贸优惠政策。

中国产业集聚区网创始人、产业集聚研究专家杨建国对第一财经记者表示，国内目前的小商品市场集散地的格局是南义乌、北白沟，两地的小商品市场业态也趋于一致。义乌地处浙江这一沿海经济发达地区，发展时间比白沟长，发展规模和发达程度目前都在白沟之上。但近些年来，义乌的小商品市场行业格局也在发生变化。经营成本增高是一个方面，有的经营者把这一因素看作影响经营的首要因素，而成本增高会体现在用工成本高、融资成本高、融资困难等多个方面。在经济下行的情况下，必然会促使从业者向成本低的相同业态区域转移，这个趋势已经开始出现。

杨建国说，根据他的调研，义乌聚集着许多来料加工型企业，如皮革、编织类产品的生产企业。这些企业的生产周期比较短，只有3个月左右。目前已经有不少此类企业转移到义乌周边的安徽、江西等地，用工成本大概降低30%~40%。

虽然还没有针对白沟的研究数据，但杨建国分析，既然白沟与义乌在行业业态上已经趋同，交通物流等硬件条件处于相似水平，各类经营发展优惠政策也逐渐同步，那么在用工成本低很多的情况下，如果未来出现义乌企业向白沟转移，将是一个正常现象。白沟在小商品集散市场中的地位逐步抬升，也会是一个必然趋势。而雄安新区的设立以及北京加大疏解非首都功能力度，对于白沟的发展也是大的政策利好，对企业的吸引力无疑是很大的。白沟取代义乌，成为全国最大的小商品集散地，也不是很值得惊讶的事情。白沟具有后发优势。

对于白沟的发展定位，白沟新城的管理者已经有了明确的方向。白沟新城管委会副主任张铁柱告诉第一财经记者，白沟要打造全国著名的商贸城市，而且向高端发展，打造北方进出口商品集散地和世界商品集散地，向世界商贸中心发展。同时要根据雄安新区发展需求，服务新区建设。在京津冀协同发展的大背景下，作为市场主体之一，白沟产业运营商也在进行角色转换，优化白沟商贸的生态系统。

责任编辑：刘光博