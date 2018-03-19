七部门“掌门人”回应热点 部长通道传递信心决心

（两会综述）七部门“掌门人”回应热点 “部长通道”展中国高质量发展决心

中新社北京3月19日电 题：七部门“掌门人”回应热点 “部长通道”展中国高质量发展决心

中新社记者 唐贵江 陈林

从当前房价走势到北京冬奥会的准备工作，从“蓝天保卫战”的部署到残疾人权益如何保障，人民大会堂北大厅19日举行今年两会最后一次“部长通道”，七部门“掌门人”纷纷直面民生热点问题，答问之间，尽显中国迈向高质量发展决心。

3月19日，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第七次全体会议。生态环境部部长李干杰在“部长通道”接受采访。 中新社记者 富田 摄

新部门、新“掌门”受瞩目

本次“部长通道”上，既有新部门的“老”部长，又有老部委的新部长，都备受瞩目。新组建的生态环境部部长李干杰首先是感到责任更重了，压力更大；其次是条件更好了，信心更足了。

李干杰说，新组建的生态环境部整合了环境保护部原有全部职责和其他六部门相关职责，未来工作范围更宽了，事情更多了，挑战也更大。“要履好职、尽好责，确实感到压力比较大，生怕辜负了大家的期待和信任。”

新任科技部部长王志刚谈及履新感受时称，现在脑子里一直在想的，是怎样把科技工作在国家经济社会发展的大局中做好，真正在新时代发挥科技支撑国家强盛的作用。

3月19日，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第七次全体会议。国家邮政局局长马军胜在“部长通道”接受采访。 中新社记者 富田 摄

回应民生关切

中国快递业进入了迅猛发展的快车道，2017年快递量达到400亿件，总量比美国、日本、欧盟加起来还多。中国正在加紧推进快递实名制，个人信息安全问题因此备受外界关注。国家邮政局局长马军胜称，邮政部门将从对信息系统安全等级评定；改善信息技术，采用权限管理；加强政府监管等方面采取举措，切实保障公众信息安全。

关于残疾儿童义务教育问题，中国残疾人联合会执行理事会理事长鲁勇表示，要抓紧研究推动残疾儿童康复的救助制度，呼吁更多人参与到残疾儿童教育中，更多志愿者为残疾儿童“送教上门”。

国家审计署审计长胡泽君在回答有关审计全覆盖的问题时说：“对公共资金、国有资产、国有资源，以及领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，这对于推进国家治理体系和治理能力现代化、建设中国特色社会主义意义重大。”

3月19日，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第七次全体会议。图为住房和城乡建设部部长王蒙徽步入“部长通道”接受采访。 中新社记者 侯宇 摄

直面热点难点

房价持续成为社会高度关注的热点问题，住建部部长王蒙徽表示，房价过快上涨的势头已得到有效抑制，另一方面，房地产市场预期也出现了积极变化。下一步，中国要加快住房制度改革和房地产长效机制建设，保持房地产市场平稳健康发展。

去年冬天北方部分地区出现供气短缺，李干杰强调，当时的环保部开展了大走访大慰问大督察专项行动。发现存在问题的地方，马上派人蹲点驻守、督导解决，当地政府和燃气公司在几天之内都较好解决了问题。

“一吨散煤的污染物排放量相当于15吨电煤”，李干杰强调，推进北方地区冬季清洁供暖是中央治理大气污染的重大决策部署，一定要坚定不移推动下去。

3月19日，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第七次全体会议。国家体育总局局长苟仲文在“部长通道”接受采访。 中新社记者 富田 摄

传递信心决心

平昌冬奥会后，随之进入北京冬奥时间，“我们要全项目参赛！”中国国家体育总局局长苟仲文称，冬奥102个项目中国体育健儿都要取得资格；将“择各路英才为我所用”，聚集各方力量，积极做好备战工作。

王蒙徽则回应了布局宏大的棚改计划。王蒙徽表示，“最近住建部在督促各省早开工、早建设，确保今年580万套目标如期、保质保量实现。”据悉，棚户区改造工作已取得显著成效，5年来共有6000多万居民“出棚进楼”。

李干杰重点介绍了“蓝天保卫战三年作战计划”，表示将强化执法督查、区域间联防联控、科技创新、宣传引导，依靠创新技术和全社会力量加入这场攻坚战，最终实现进一步明显降低PM2.5浓度、明显减少重污染天数、明显改善大气环境质量、明显增强人民群众蓝天幸福感的目标。

这是今年两会的第五场“部长通道”，也是最后一场。此间，前后共有30位部门负责人回答了媒体提问。面对媒体，他们坦诚回应了侨务、港澳、对台、环保、税改、扶贫、住房等众多热点问题。

人民大会堂北门这段约百米的通道，近年因部长们的答记者问，已成为两会重要的新闻场之一。此外，今年两会还首设了“代表通道”“委员通道”，这些出现在中国重大政治会议上的通道，正成为一个个新的新闻场，彰显中国的开放自信，传递中国迈向高质量发展的决心。（完）

点击进入专题

责任编辑：刘光博