原标题：2月70城房价数据出炉：一线城市新房价格继续下降

每经记者 舒曼曼 实习记者 李诗琪 每经编辑 姚治宇

昨日（3月19日）上午，国家统计局发布了2018年2月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。国家统计局城市司高级统计师刘建伟在解读中表示，2月份，各地因地制宜、因城施策，继续实行分类调控，保持政策的稳定性和连续性。

数据显示，70个大中城市中，15个热点城市新建商品住宅销售价格变动继续呈现总体稳定态势。与此同时，一线城市与二三线城市房价涨跌情况继续保持分化。

中原地产首席分析师张大伟告诉《每日经济新闻》记者，楼市表现与城市调控政策力度呈同向变动。另外，随着三四线城市的楼市表现逐渐“抢眼”，2018年楼市调控政策或将继续蔓延到这些城市。

房价涨跌持续分化

总的来看，在房价环比方面，70个大中城中有12个城市新建商品住宅销售价格下降，降幅在0.1至0.6个百分点之间；同比方面，有9个城市新建商品住宅销售价格下降，降幅在0.3至2.5个百分点之间。与此同时，一线城市和二三线城市涨跌情况进一步呈现分化态势。

其中，一线城市新建商品住宅环比降幅达0.1%，同比降幅比上月扩大0.2个百分点；二手住宅销售价格环比降幅比上月扩大0.1个百分点，同比涨幅连续17个月回落，本月比上月回落0.6个百分点。

二三线城市新房及二手房整体持续上涨，多数涨幅有扩大趋势。其中，二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅分别比上月扩大0.4和0.1个百分点；新房价格环比涨幅比上月回落0.2个百分点，二手住宅销售价格涨幅比上月略微扩大0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅也分别比上月扩大0.4和0.1个百分点，环比涨幅与上月相同。

张大伟对《每日经济新闻》记者表示，和一月房价表现相似，楼市表现与城市调控政策力度同向。调控力度大的城市房价涨幅趋缓，调控力度最大的城市同比下滑。从全国看，除15个核心热点城市外，其他城市虽然也密集发布调控政策，但整体内容相对较宽松，对市场抑制作用较弱。大部分城市依然以去库存为主。

三四线楼市监管或加强

相比2017年春节楼市的热点集中在一二线城市，今年二三线城市接盘春节热点也成为楼市一大特点。

张大伟分析称，2018年二三线城市的返乡购房人群集中，是导致二三线城市1~2月房价上涨的主要原因。2017年10月以前，二三线城市限价政策严格，11月~12月，部分项目冲刺年末销售任务，入市供应量有所上涨，但整体看，涨幅在明显收窄。

易居研究院智库中心研究总监严跃进告诉记者，二三线城市房价增幅有所扩大，除了春节期间的返乡置业需求以外，三四线城市的吸引力也在大幅提升。

严跃进认为，在需求方面，随着产业的转移，三四线城市的就业性价比大幅提升；基础设施方面，三四线城市与一二线城市的差距也正在减小，例如地铁、高铁等交通设施正逐步走进这类城市并带动其发展；另外国家的棚改政策也吸引了不少流动人口回乡发展。

三四线城市限售政策继续强化和升级的预期也更加受到业内认可。张大伟预计，2018年楼市调控政策将继续蔓延到三四线城市。

责任编辑：刘光博