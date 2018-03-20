山西建立师德报告制度 学生座位安排规则等须上报

原标题：山西建立教师个人师德报告制度

本报太原3月19日电（中国青年报·中青在线记者 胡志中）山西省教育厅日前发布新政，从2018年春季学期起，将在全省建立教师个人师德报告制度及负面记录清单，要求全体教师就是否参与课外培训、是否收受礼金、师生关系是否健康等情况，逐人如实报告个人相关事项，并接受教育主管部门监督。

据了解，山西省各级各类学校将在每学期开学后，集中开展一次师德师风专题教育活动，并组织全体教师如实报告上一学期个人相关事项。

中小学教师主要报告是否存在不遵守教学计划、“非零起点教学”的行为，是否存在课上不讲课后到校外培训机构讲的行为，是否存在接受家长礼品礼金的行为，所有班主任须同时报告本班学生座位安排和调换规则等；高校教师（含中职学校教师）主要报告是否存在抄袭剽窃、篡改侵吞他人学术成果的行为，是否存在违规使用科研经费及滥用学术资源的行为，在招生、考试、学生推优、保研等工作中是否存在徇私舞弊的行为，是否存在对学生实施性骚扰或与学生发生不正当关系的行为等。

山西省教育厅表示，凡拒绝报告或未如实报告相关行为的教师，一经查实，记入教师负面记录清单。未组织报告或在报告中弄虚作假的学校，追究相关领导责任。

同时，山西省教育厅将在官网开设师德失范行为曝光专栏，对查实的违反师德事件进行公开通报。坚持实行师德师风“一票否决”，列入负面记录清单及被曝光的教师，按有关规定在一定年限内取消评优评先、职称晋升资格。对严重违反国家师德规范，品行不良、侮辱学生，影响恶劣的行为，按《教师资格条例》撤销教师资格。

据悉，该项工作相关内容落实情况将列入教育督导内容，每年由各级政府教育督导部门择期开展督查。

责任编辑：刘光博