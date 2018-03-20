代表:建议遴选一批非营利性民办高校进“双一流”

原标题：秦和代表：建议遴选一批非营利性民办高校纳入“双一流”

全国人大代表、吉林华桥外国语学院院长秦和建议，遴选确定一批基础扎实的非营利性民办高校，纳入“双一流”高校名单，引导激励这批高校向高水平迈进。

3月19日，秦和告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），我国民办高等教育站在了新的历史起点上，处在改革发展的又一关键时期，建议着眼于建设高等教育强国，将“鼓励支持建设高水平非营利性民办高校”作为一项国家战略，重点引导支持一批基础较好的非营利性民办高校加快向高水平迈进。

“目前已公布的‘双一流’高校和学科名单，全都是公办高校，是在现有学科评估基础上，综合考虑区域布局、行业分布等因素确定的。单从学科发展水平看，目前阶段，民办高校冲击一流还比较困难。但从长远看，民办高校体制机制灵活，在人才队伍建设、学科优化布局、办学资源整合、产学研结合等方面具有优势。”秦和称。

在她看来，今后一个时期，随着社会资本日趋成熟和捐赠配套制度不断完善，预计将有越来越多企业和社会贤达愿意捐资高等教育，这将为发展高水平非营利性民办高校提供必要的物质基础。

“建议遴选确定一批基础扎实的非营利性民办高校，纳入‘双一流’高校名单，引导激励这批高校向高水平迈进。”秦和认为，应将高水平非营利性民办高校建设纳入“双一流”顶层设计。

秦和还建议进一步落实支持非营利性民办高校的政策措施。“当务之急，要尽快明确非营利性民办高校的政策待遇，为推动非营利性民办高校向高水平迈进加大支持引导力度。”秦和称。

一方面，要从政策层面，明确非营利性民办高校在学校用地、税收减免、学科建设、师生权益等方面享受与公办高校同等待遇。特别是要从制度上改变非营利性民办高校教师的现状，在缴纳社会保险、落户等方面，切实做到与公办高校教师一视同仁。另一方面，要根据学校事业发展实际情况，通过科研项目投入、财政专项支持、生均经费补贴等多种方式，对非营利性民办高校予以支持。

此外，秦和建议健全非营利性民办高校治理体系，“合理控制办学成本，努力做到学校所有经费及办学资源用于学校事业发展，把民办的优势特色真正发挥出来”。

秦和认为，与公办高校相比，民办高校起步晚、底子薄，学科布局相对单一。“当前，要围绕国家战略和服务地方经济社会发展，调整优化学科布局，提高人才培养的针对性、实效性。另外，还要通过招生计划安排、质量监测评估等多种方式，加强政策调控，引导其更加注重提高人才培养质量，走内涵式发展道路。”

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责任编辑：霍宇昂