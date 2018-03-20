广西百色市长周异决：两年实现32万贫困人口脱贫

原标题：代表通道|百色市长周异决：两年实现32万贫困人口脱贫

3月20日上午，十三届全国人大第一次会议闭幕会开始前，本次大会举行了最后一场代表通道。全国人大代表、广西壮族自治区百色市委副书记、市长周异决走上通道接受媒体采访。

全国人大代表、广西壮族自治区百色市委副书记、市长周异决

百色市位于广西西部，北与贵州接壤，西与云南毗邻，东与南宁市相连，南与越南交界，是一个集革命老区、少数民族地区、边境地区、大石山区、贫困地区、水库移民区“六位一体”的特殊区域，也是全国14个特困连片地区之一。

周异决介绍说，脱贫攻坚两年来，百色在中央和广西自治区的重视、关心、支持之下，老区各族人民弘扬百色起义精神，艰苦奋斗，实现了32万贫困人口的脱贫，248个贫困村脱贫出列，一个贫困县脱贫摘帽。

然而，百色市目前贫困面仍比较广，贫困程度深，脱贫攻坚的任务依然十分艰巨。

周异决透露，百色现在还有10个贫困县没有脱贫摘帽，10个里有9个是国定贫困县，9个里又有7个是深度贫困县，400万人口还有将近40万贫困人口，“应该说非常艰巨”。

“我们将进一步加大工作力度，聚焦深度贫困地区，提高脱贫质量，确保到2020年全面完成脱贫攻坚的各项任务。”周异决相信，整个百色地区将一个不落，跟全国一起同步实现全面小康。

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责任编辑：张玉