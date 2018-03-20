全国人大会议表决通过各项决议和监察法

原标题：十三届全国人大一次会议表决通过各项决议和监察法
两会新华社快讯
十三届全国人大一次会议20日上午举行全体会议，表决通过了：
《第十三届全国人民代表大会第一次会议关于政府工作报告的决议》
《中华人民共和国监察法》
《第十三届全国人民代表大会第一次会议关于2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划的决议》
《第十三届全国人民代表大会第一次会议关于2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算的决议》
《第十三届全国人民代表大会第一次会议关于全国人民代表大会常务委员会工作报告的决议》
《第十三届全国人民代表大会第一次会议关于最高人民法院工作报告的决议》
《第十三届全国人民代表大会第一次会议关于最高人民检察院工作报告的决议》。
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