原标题：英智库积极评价中国在国际舞台的“五大角色”

参考消息网3月20日报道 近一时期，一些西方政客、智库、媒体热衷于炒作中国“锐实力”，渲染军事“硬实力”，称中国正从政治、经济、军事、思想、文化等各领域挑战西方秩序，主张从战略上将中国视为“竞争对手”。英国一些有识之士对此不予认同，在英国“亚洲之家”、皇家国际问题研究所、全球战略论坛、全国自由俱乐部等机构举办的研讨会上，英国数字文化媒体和体育大臣汉考克、“亚洲之家”主席格林勋爵、前上院副领袖麦克纳里勋爵、前驻联合国代表格林斯托克等积极评价中国发展成就，认为中国日益在国际舞台扮演“五大角色”。他们的主要观点如下：

积极塑造国际秩序

中国积极影响和塑造国际秩序。中国领导人去年在达沃斯和日内瓦的演讲坚持全球化开放理念，极富长远和战略眼光，产生了深远的国际影响。与之形成鲜明对比，特朗普力推“美国优先”政策，“拉起吊桥”、损害他人利益的做法引发各国普遍担忧。中方提出的打造“人类命运共同体”新理念已被写入联合国决议，意义深远，但西方主流媒体却未予足够重视。实际情况是，中国正以更建设性姿态参与国际事务，打造“全球化中国”。

中国崛起将是温和与持久的。当今世界力量对比正在发生明显变化，尤其是以中印为代表的亚欧大陆快速崛起。美国等一些国家担心中国强大形成挑战，但应看到中国发展要走的路还很漫长，中国也没有称霸野心。

关键作用不可替代

中国正积极、建设性应对一系列国际及地区问题，在反恐、气候变化、可持续发展等重大议题上有望发挥更大作用。塑料废品、现代奴役、大象保护、网络安全等日益受到各方关注，这些问题的应对都离不开中国参与。中国对联合国等国际事务的贡献更加突出，在派遣维和人员和维和摊款上扮演日益重要角色，中国影响早已从亚太扩展至全世界。

领跑世界经济增长

西方一些人对中国债务、环境、能源、资源、创新等问题抱有疑虑，但也应看到中国发展有长远、战略规划，有望由经济、科技领域的“跟跑者”逐步成为“引领者”。中国对世界经济增长贡献率连续多年超过30%，中国人民生活不断改善，西方不应对中国进步视而不见，同时中国也应积极增进外界对中国特色社会主义市场经济的了解。

中国正努力应对老龄化、环境污染等各种难题，经济增长方式转换取得新进展，消费正取代投资、出口成为经济增长主要驱动力。中国还积极应对地区增长不平衡、贫富差距扩大等各种挑战。

中国大力推进产业结构升级，积极发展人工智能等前沿科技，高铁、航空、航天等领域进步令人惊叹，在“全球创新指数”排名大幅前移，在全球价值链中不断跃升，正有力改变世界经济力量格局。英中可加大科技合作力度，共同抓住新技术革命机遇。

加大参与全球治理

进一步加大对外开放步伐。近年来外企在华经营领域逐步扩大，营商环境持续改善。中国不仅成为世界制造业中心，而且产业结构正由劳动密集型向技术密集型快速升级，对外投资也迅猛增长。

加大参与全球经济治理。国际货币基金组织（IMF）份额分配虽经改革，仍无法反映世界经济力量对比的变化。随着中国在二十国集团发挥越来越大的作用，七国集团将更为边缘化。中国积极参与金砖合作、亚投行等新机制，人民币国际化进程加快，为全球经济治理带来新风。中国良好发展前景正为全球经济提供巨大机遇，但今后中国经济也要妥为应对逆全球化带来的诸多挑战。

“一带一路”带去繁荣

“一带一路”倡议源源不断的投资将给沿线国带来无限机遇。在贸易保护主义抬头形势下，中国提出的“五通”理念将有力促进贸易、便利投资，拉动世界经济增长。“一带一路”的影响将大大超过当年修建西伯利亚大铁路或美国东西横贯大铁路，今后如果“冰上丝绸之路”能够开通，更将极大便利亚欧间的经贸交往。

英国可发挥在能源科技、工程设计监理、法律咨询、金融服务等领域的独特优势搭上中国发展的快车。英国企业积极参与第三国工程项目，也将有助促进英国国内交通、能源等基础设施建设。英国等西方国家应抓住“一带一路”良机。

责任编辑：张岩