全国两会共举办五场“部长通道” 30位部长亮相

原标题：30位部长亮相“部长通道”，对接世界眼光、展现中国新布局

人民大会堂北门一段长度不过100余米的通道，近年因部长们的答记者问，已成为全国两会重要的新闻场之一。在这个通道上，部长们接受记者采访，发布权威信息、解读政策举措、回应热点难点，因此被称为“部长通道”。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2018年全国两会，也是新一届全国人大和全国政协的首次会议。

进入新时代的中国如何谋篇布局，确保宏伟蓝图变成现实？“部长通道”无疑是全国两会上“对接世界眼光、展现中国新布局”的一个窗口，各部门负责人第一时间在此向世界传递出中国声音。

30位部长亮相“部长通道”

据澎湃新闻（www.thepaper.cn）统计，今年全国两会期间共举办了五场“部长通道”，30位部长（以下均为当时职务）在“部长通道”上亮相接受记者采访。

其中，首场“部长通道”于3月3日下午全国政协十三届一次会议开幕会结束开启，教育部部长陈宝生、国务院侨务办公室主任裘援平、司法部部长张军、国家中医药管理局局长王国强和国家文物局局长刘玉珠先后接受了记者提问。

3月5日，第二场“部长通道”开启，工业和信息化部部长苗圩、监察部部长杨晓渡、交通运输部部长李小鹏、商务部部长钟山、农业部部长韩长赋、国务院台湾事务办公室主任张志军依次走到话筒前回应媒体关切。

第三场“部长通道”在3月9日开启，国家发展和改革委员会主任何立峰、国家卫生和计划生育委员会主任李斌、水利部部长陈雷、国家工商行政管理总局局长张茅、中国银行业监督管理委员会主席郭树清、国务院港澳事务办公室主任张晓明接受媒体采访。

3月13日，第四场“部长通道”开启，国家税务总局局长王军、国资委主任肖亚庆、文化部部长雒树刚、国家知识产权局局长申长雨、中国气象局局长刘雅鸣、国务院扶贫开发领导小组办公室主任刘永富先后站在话筒前，回应媒体提问。

随后，3月19日，第五场“部长通道”开启，生态环境部部长李干杰、住建部部长王蒙徽、审计署审计长胡泽君、科技部部长王志刚、国家邮政局局长马军胜、国家体育总局局长苟仲文、中国残疾人联合会执行理事会理事长鲁勇等七部委负责人先后发声。

“对接世界眼光、展现中国新布局”

因涉及国务院机构改革以及国务院组成部门人事任免，今年全国两会的五场“部长通道”中亮相的部长们，出现了既有新部门的“老”部长，又有老部门的“新”部长现象，备受外界关注。

譬如，在3月19日的第五场“部长通道”上，新组建的生态环境部首任部长李干杰首先是感到责任更重了，压力更大；其次是条件更好了，信心更足了。

李干杰说，新组建的生态环境部整合了环境保护部原有全部职责和其他六部门相关职责，未来工作范围更宽了，事情更多了，挑战也更大。“要履好职、尽好责，确实感到压力比较大，生怕辜负了大家的期待和信任。”

重新组建的科技部新任部长王志刚谈及履新感受时称，现在脑子里一直在想的，是怎样把科技工作在国家经济社会发展的大局中做好，真正在新时代发挥科技支撑国家强盛的作用。

然而，无论是新部门的“老”部长，还是老部门的“新”部长，他们坦诚交流、阐明政策、发布权威信息、回应社会关切的态度没有变。

“小康路上绝不让任何一个地方因交通而掉队。”3月5日的“部长通道”上，交通运输部部长李小鹏公开承诺，到2019年要完成具备条件的乡镇和建制村通硬化路的目标，到2020年具备条件的建制村要通客车。

“‘国进民退’的说法，既不正确，也不符合实际。”3月13日的“部长通道”上，国务院国资委主任肖亚庆用两个“不”回应国有企业与民营企业的关系问题，表示二者可以“在竞争中创新产品与服务，在互助中开拓新领域”。

“正在抓紧起草和完善房地产税法律草案”“今年居民基本医保人均财政补助标准再增加40元”“今后将适度放活宅基地的使用权”“到年底之前移动网络流量资费要比去年下降30%以上”……

正如新华社3月19日发布的《牵动全球目光 传递大国信心——2018年两会“部长通道”和记者会回眸》所指出的，十多天里，30位部门负责人在“部长通道”驻足发出密集的“部长声音”，“对接世界眼光、展现中国新布局”，有力传递出中国迈向高质量发展的信心与承诺，让新时代的奋进交响响彻会场内外。

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责任编辑：张玉