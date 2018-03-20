陈水扁女婿涉内线交易案更四审改判3年徒刑

原标题：陈水扁女婿赵建铭涉内线交易案更四审改判3年徒刑

中新网3月20日电 据台湾《联合报》报道，前台湾地区领导人陈水扁女婿赵建铭、亲家赵玉柱等人涉台开内线交易案，台湾“高等法院”更四审20日上午宣判，赵建铭改判为3年徒刑。赵建铭一审曾被判刑6年，二审及更一、更二审判7年徒刑，更三审改判4年。

前台湾地区领导人陈水扁女婿赵建铭。来源：台湾《联合报》资料图片。

台湾“高等法院”更四审宣判，赵玉柱则为2年6月徒刑，并科5000万元（新台币，下同）罚金，犯罪所得475万元没收。而台开董事长苏德建改判为2年徒刑，缓刑5年，缓刑期间付保护管束，向公库支付500万元；宽带房讯总经理游世判2年，并科6000万罚金，犯罪所得475万元没收。

台开案源于“三井宴”，2005年7月14日，赵建铭受邀到三井日本料理与台开董事长苏德建、宽带房讯总经理游世一等人吃饭，苏德建透露“将推动联贷案，把信托部切割给日盛银行，处理一些不良债权”。游虽质疑台开经营不好，但因信任苏所述，聚会的蔡清文、游世一和赵建铭等人仍共同决定购买。赵把消息告诉父亲赵玉柱，和游世一连手低买高卖，在台开股价上涨时脱手、赚取暴利。

台开内线交易是陈水扁家人在陈水扁“执政”时期第一件遭法办的案子，赵建铭曾被羁押47天，后来以1700万元交保，他一审被判刑6年。一审认定犯罪所得未达1亿元，但二审及更一、更二审都认定内线交易所有被告获利合计超过1亿元，判赵7年徒刑。

不过台湾“最高法院”认为“高院”计算内线交易犯罪所得方式不当、被告犯罪所得应分开或一并计算的理由不备，三度撤销发回更审。更三审考虑赵建铭主动缴回犯罪所得417万多元，加上炒股获利未超过1亿元，改判4年，并科罚金2500万，与赵玉柱共同犯罪所得417万元没收。

责任编辑：初晓慧