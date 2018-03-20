我国最大淡水湖鄱阳湖进入第17个春季禁渔期

新华社南昌3月20日电（记者郭强）20日，在我国最大淡水湖鄱阳湖畔的江西省南昌市新建区南矶乡红卫村，几十条渔船静静地停泊在港湾内。从当日12时起，鄱阳湖正式进入春季禁渔期。

鄱阳湖是我国最大淡水湖，水面资源和渔业资源丰富。但由于自然和人为原因，鄱阳湖区渔业资源一度衰退严重。为此，从2002年起，鄱阳湖开始实行全湖春季禁渔制度，禁渔期为每年的3月20日12时至6月20日12时，禁渔期内，禁止任何形式的捕捞作业。

记者了解到，在禁渔期内，江西省渔政部门将开展同步执法行动，严厉打击各种偷捕行为。

“春禁一碗籽，秋收一担鱼。”江西省鄱阳湖渔政局局长舒畅表示，春季是鱼类繁殖产卵的季节，在这一时期实施禁渔制度，有效地养护了鄱阳湖渔业资源，对促进湖区渔业资源可持续发展、维护湖区生态多样性起到了积极作用。

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