原标题：中领馆：2017年共有49名赴泰中国游客涉水死亡
2018年版《中国公民赴泰南安全旅游手册》。来源：取自中国驻泰国宋卡总领馆网站
中新网3月20日电 据中国驻泰国宋卡总领馆网站消息，泰南地区海岛众多、风景秀丽、气候宜人，普吉岛、攀牙湾、皮皮岛等吸引大批中国游客前去观光旅游，仅2017年就有超过400万中国游客到泰南旅游。但2017年共有49名中国游客因涉水死亡。
2018年版《中国公民赴泰南安全旅游手册》。来源：取自中国驻泰国宋卡总领馆网站
消息称，为帮助中国公民防范和减少旅游安全风险，驻宋卡总领馆更新编印了2018年版《中国公民赴泰南安全旅游手册》，涵盖泰南概况、旅游提醒、常用联系电话等内容，希望对赴泰游客有所帮助。
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