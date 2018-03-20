财政部：力争年内完成个税法(修订)等的部内起草

原标题：财政部：力争年内完成个人所得税法（修订）、契税法等部内起草工作

新华社北京3月20日电（记者 申铖）记者20日从财政部了解到，2018年，财政部将力争年内完成个人所得税法（修订）、契税法、资源税法、消费税法、印花税法、城市维护建设税法、关税法、行政事业性国有资产管理条例等法律、行政法规的部内起草工作，及时上报国务院。

财政部条法司有关负责人表示，2018年，财政部将以加快建立现代财政制度为目标，坚持科学立法、民主立法、依法立法。

根据当日公布的2018年财政部立法工作安排，财政部还将力争年内制定政府购买服务管理办法、修订政府采购信息公告管理办法等部门规章。积极开展会计法、注册会计师法、财政违法行为处罚处分条例、财政转移支付条例、企业国有资产基础管理条例等法律、行政法规的制定或修订工作，适时上报国务院；开展财政预算评审操作规程等部门规章的起草工作，适时发布实施。

此外，今年，财政部也将对土地增值税法、政府采购法（修订）、政府债务法、国家金库条例（修订）、财政资金支付条例、政府非税收入管理条例、国有资产评估管理办法（修订）等法律、行政法规，以及企业财务通则（修订）等部门规章进行立法研究，争取尽早形成一定的立法成果。

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