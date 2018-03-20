国民党前“立委”:台当局无能才只剩核电煤电可选

原标题：丁守中：台当局无能才只剩核电、煤电可选

丁守中。（图片来源：台湾东森新闻云）

中国台湾网3月20日讯 据台湾东森新闻云报道，近日深澳电厂通过环差引起台当局、地方、环团的空污论战。对此，表态参选台北市长的前国民党“立委”丁守中批评，节能家电补助正是民进党取消的，如今台湾面临只能在核电跟煤电之间做选择的窘境，都是因为台当局无能。

丁守中指出，民进党当局为解决废核电力不足，全力推动燃煤电厂，完全不顾空气污染与民众健康，但难道煤电核电之外就没有别的措施选择了吗？他提到，台当局“行政院长”赖清德近日参观2018台北3C空调影音大展，大谈推动节能家电可以省下40%电力，让人不禁怀疑，民进党当局不是后知后觉，要不又是政策“发夹弯”（发夹弯指形状犹如女生佩戴的发夹，通常是180度的弯道）？这项节电绩效显著的节能省水家电补助不正是民进党当局2017年上台后停办的吗？

丁守中举例，空调是耗电比例最高的家用电器，一台3至5坪房间的空调机，能源效率1级和5级，一年1200小时使用下来会差330度电，从这7年的冷气销售推算，目前至少还有370万台低效高耗电空调，若这些能换成能源效率1级，“370万台*330度/1200小时=102万千瓦”，可省下接近半个核四厂的发电量了。其次，如果台湾的路灯都能换成LED灯，又可省更多电，还可促进台湾LED产业发展。

丁守中认为，就是因为台当局无能，台湾才会只能在核电跟煤电之间做选择，他呼吁赖清德恢复给换购节能省水家电消费者具体2千元新台币补助，“民众需要的是具体补助，而不是空喊节电运动！”（中国台湾网 王怡然）

来源：中国台湾网

责任编辑：张玉