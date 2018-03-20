原标题：国产ARJ21客机航线展示运营 乘客：符合用户体验

图为翱翔蓝天的ARJ21。 中国商飞公司供图

中新网呼和浩特3月20日电 （张林虎）“飞机客舱的空间很大，座椅间距也比较宽敞，客舱窗口较大，视野比较好，感觉很不错。”20日，搭载国产ARJ21飞机抵达内蒙古自治区乌兰浩特市的乘客阿拉腾如是说道。

20日上午11点30分，搭载着69名旅客的ARJ21喷气支线客机由呼和浩特白塔机场起飞，历时1小时40分钟，于13点10分顺利降落乌兰浩特机场。

图为国产ARJ21飞机顺利降落乌兰浩特。 张林虎 摄

经常乘机往返于各大城市的王志红告诉记者，她关注ARJ21已经很久，第一次乘坐，不到两个小时的飞行过程非常顺利，飞机性能表现出色。“座垫、腰撑、颈枕或者头靠部位的设计非常人性化，客舱的灯光、色调等视觉感受也很现代化，符合用户体验。”王志红说。

据ARJ21—700飞机首任总设计师吴兴世介绍，内蒙古横跨“三北”，特殊的环境条件为ARJ21-700试验试飞发挥了举足轻重的关键作用。

图为机组人员在乌兰浩特机场合影留念。 张林虎 摄

“从2010年至2014年，以内蒙古海拉尔地区为主战场，ARJ21曾先后多次抵达呼伦贝尔机场，经历了-30℃的严寒考验，顺利完成高寒地面试验和高寒飞行试验。同时选择锡林浩特机场作为大侧风试验试飞基地，创造了国内大侧风试验风力的最高纪录。”吴兴世说。

据了解，ARJ21新支线飞机是我国首次按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线飞机。包括基本型、货运型和公务机型等系列型号，座级78至90座，航程2225至3700公里，2008年在上海成功首飞。

作为我国首款为中西部自然条件设计的喷气客机，ARJ21主要用于满足从中心城市向周边中小城市辐射型航线的使用要求，适应以中国西部高原高温机场起降和复杂航路越障为目标的营运环境。（完）

责任编辑：张建利