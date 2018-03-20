潘石屹：剩下的楼不卖了 会考虑收购海航出售资产

业绩发布会现场

原标题：潘石屹：剩下的楼不卖了，会考虑收购海航出售的资产

3月20日，SOHO中国（00410.HK）的2017年业绩会上，SOHO中国董事长潘石屹携SOHO中国首席财务总监唐正茂出席业绩发布会，SOHO中国首席执行官张欣缺席了此次的发布会。

SOHO中国2017年业绩公告显示，公司总资产712.17亿元，营业额约19.63亿元，同比上升24%；租金收入16.69亿元，同比上升11%；利润47.91亿元，总负债374.9亿元，物业平均出租率97%。

就在SOHO中国发布业绩之后，SOHO中国港股午后开盘后，股价直线跳水，一度跌幅曾达到9.3%。对此，唐正茂表示，股价下跌的原因很多，但没有说明详细原因，而坐在旁边的潘石屹也只是微微一笑。

公告中提到，截至目前，SOHO中国已经拥有26个SOHO 3Q中心，共计提供约26000个工位。目前物业平均出租率达到97%。潘石屹称，预计到2018年年底能够达到5万个座位。

潘石屹在2012年宣布SOHO中国从“销售”向“自持”物业转型，公司的业务重点就放在了租赁业务上。2015年初，潘石屹创办了共享办公产品——SOHO 3Q。

在业绩会上，唐正茂称，SOHO 3Q有分拆上市的计划。“SOHO 3Q分拆上市，现在仅是想法，具体地点和时间，还要看产品的发展速度、规模和环境，这些都要跟内部因素和外部市场环境下挂钩才能确定。”

此前，SOHO中国在2017年的半年报中曾提到，公司持有待售的处置组的资产还有40亿元 。而对于会不会继续出售资产，潘石屹在业绩会上表示，过去销售出去的都是非核心资产，留下来的都是核心资产，不可替代的，账面评估值都要比市场上的价值要低，剩下的资产都不卖了。

2017年，SOHO中国将位于上海的虹口SOHO和领空SOHO以总价85.81亿元的价格出售，同年7月4日，潘石屹宣布启动光华路SOHO2项目的整售。

但在此次业绩会上，潘石屹对于是否还要继续出售上述项目则表示，对于光华路SOHO2项目来说，市场上也没有这样的大老板能够买，因此决定继续持有。

同时，潘石屹对于SOHO 3Q在2018年的租金增长持乐观态度，“ 租金收入在2018年肯定会有上升，租金上升的幅度是比较大的，保守估计增长10%。”

对有媒体问及是否会考虑购买海航集团旗下的资产时，潘石屹回答道，“市场上只要有便宜的资产我们就看，不光是海航一家，别家我们也看。”

财务数据显示，目前SOHO中国的现金及现金等价物为37.01亿元，银行存款6.24亿元，银行贷款180.39亿元。对于接下来收购资产时，SOHO中国的资金将从何而来，潘石屹称，“第一是合作伙伴的资金，第二部分资金是自有资金，第三部分是银行的贷款，因为都是比较大的项目，需要的资金量比较大，靠自有资金无法解决，银行特别愿意给我们贷款。”

至于目前各家房企争相进入的长租公寓领域，潘石屹称，长租公寓竞争力是非常激烈的，比共享办公严峻的多。“总体来看，公寓市场的回报率比办公市场的回报率都要低。”

在业绩会即将结束之时，潘石屹谈到了房产税。

“唯一不确定因素是房产税什么时候出、出的比例和征收的办法。这个因素可能是2018年对房价影响最大的因素，可能影响所有的房地产公司。”潘石屹笑言道，“房产税只有对SOHO中国没有影响，我们的房产税每年交12%，所以SOHO中国是一个安全稳健的公司，出不出房产税都跟我们没关系。”

截至发稿，SOHO中国报4.47港元/股，跌幅7.64%。

责任编辑：张义凌