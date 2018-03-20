大范围沙尘天气袭甘肃 张掖金昌武威污染指数爆表

原标题：大范围沙尘天气侵袭甘肃 多地空气遭不同程度污染
中新网兰州3月20日电 （记者 冯志军）3月18日以来，甘肃河西走廊自西向东出现大范围大风沙尘天气过程，至19日傍晚蔓延至省会兰州。期间，沙尘移动沿线多个地区空气质量遭不同程度污染，个别城市空气指数达“爆表”。武威市境内出现近8年以来最强区域性沙尘暴。
连日来，甘肃酒泉、嘉峪关、张掖、金昌、武威、兰州等地相继出现入春以来的首场区域性沙尘天气。19日下午，武威市出现了继2010年4月24日区域性大风沙尘暴以来最为严重的区域性大风沙尘暴天气，民勤县出现强沙尘暴、凉州区出现沙尘暴，最小能见度分别达350米、879米。
19日夜里的一场降水，相对缓解了此次沙尘天气对兰州的影响，但至20日上午，风雨停歇后的城区里还是陷入“满目混沌”。尽管天空在中午时分由阴转晴，但阳光在被空气里弥漫的沙尘重重阻挡后变得“黯淡无光”。正值初春时节的黄河岸畔亦“黯然失色”，刚刚吐绿绽放不久的花草树木“披着”尘土、一副无精打采。
据全国城市空气质量实时发布平台20日11时监测显示，张掖、金昌、武威三地的空气指数为“严重污染”，酒泉、嘉峪关、白银、兰州空气指数为“轻度污染”。
气象部门预计，20日，甘肃酒泉、嘉峪关、张掖、金昌、武威、白银等市部分地方及兰州市北部有5到6级西北风，阵风可达8到9级，局部地方伴有沙尘天气。此次沙尘天气过程将在明后两天逐渐结束，甘肃各地天气将为“晴或多云”。
气象部门提醒称，如果遇到沙尘天气时，民众要注意出行安全，不要站在树下或广告牌下，农户应加强温室大棚的加固和管理。同时，沙尘天气使空气质量急剧下降，给民众带来了极大不便，如不能减少外出，民众还要做好防尘防土措施。（完）
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