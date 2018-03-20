外媒聚焦两会闭幕：中国大刀阔斧改革 释稳定信号

原标题：外媒聚焦两会闭幕：中国大刀阔斧改革 释放稳定信号

中新网3月20日电 3月20日，十三届全国人大一次会议闭幕。本次“两会”受到全球媒体的高度关注，多家外媒认为，会上通过的国家机构改革方案是突出亮点，显示了中国政府力推改革的决心。中国更加注重经济增长的质量，以满足人民美好生活的更高需求。

资料图：3月18日，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第六次全体会议。 中新社记者 盛佳鹏 摄

[兑现政府承诺，大部制改革亮点突出]

北京时间20日，包括法新社、美联社、路透社在内的国际主要通讯社，以及英国广播公司（BBC）、美国有线电视台（CNN）等国际主流媒体，均在第一时间对中国两会闭幕的消息予以关注。

外媒注意到，2018年中国“两会”是近年来会期最长的一次，议题很多，内容丰富。会议议程中，不仅审议了多项例行报告，还审议了宪法修正案草案，“全面和深刻”的国务院机构改革方案，并完成了部分关键岗位的人事交接。

其中，国家机构改革被众多外媒视作本次两会的亮点。巴基斯坦《每日时报》称，这是中国多年以来最大规模的机构改革，其目的在于提高效率。《印度时报》称，此次机构改革将使政府结构更加完善，效率更高，并且能够更好地以服务为导向。

英国《金融时报》中文网刊发署名文章称，从大刀阔斧的国务院机构改革方案来看，2018年新改革超预期的承诺正在兑现，大部制改革已然加速。外媒认为，此次改革动作之大，涉及范围之广，十分罕见，体现了领导人力推改革的决心，以及领导力增强下的行动果敢。

路透社报道称，在十三届全国人大结束后的记者发布会上，中国国务院总理李克强对“简政放权”执政理念作出进一步诠释，他强调“把民之所望做改革所向”，称会继续动政府的“奶酪”、放宽市场准入，本次人大通过的政府机构改革方案也是对这一理念的践行。

资料图：中国人民银行行长易纲列席会议。 中新社记者 杜洋 摄

[经济领域挑战多，中国力求金融稳定]

BBC称，2018年中国迎来改革开放40周年，经济领域将是重点。中国已经提出了多项防范化解风险的措施，包括强化金融监管统筹协调等。评论认为，“改革”是中国今年的关键词，在今年的政府工作报告中共出现了97次。

中国人民银行在机构改革后的角色和政策走向，尤其受到广泛关注。彭博社和《纽约时报》都援引专家评论称，中国央行不仅是主要的金融改革倡导者，它的重大政策制定对全球经济都有着深远而广泛的影响。

在本次国务院机构改革后，金融领域“一行三会”瘦身为“一行两会”。新加坡《联合早报》报道称，中国央行除了继续负责货币政策制定，还将肩负起防范金融风险，维护金融安全稳定的重任，同时，也要继续深化金融业改革开放。

路透社认为，通过任命易纲为央行行长，中国发出了力求保持金融政策延续性和稳定性的强烈信号。

美联社也援引分析称，未来五年，中国的改革步伐将加速。

资料图：人民大会堂前红旗飘扬。 中新社发 王徐 摄 图片来源：CNSPHOTO

[注重经济增长质量，民生未来可期]

《巴基斯坦观察家》评论称，近年来，通过改革，中国人民已经过上了更加舒适的生活。超过6800万人摆脱了贫困；居民收入年均增长7.4%，快过经济增速；预期寿命达到76.7岁，在发展中国家里处于领先地位。

英国《金融时报》中文网发表分析文章称，今年，中国政府工作的重点将更将倾向于供给侧改革与民生，对待经济增速的要求会有所下降，而是更加注重增长质量。

美国财经媒体CNBC称，中国不再追求“奖杯式”的投资，更加关注投资是否能够创造就业机会。

外媒称，中国政府已表明，未来的经济发展不能单纯追求国内生产总值（GDP）的增长率，而是追求一个有更多“绿色GDP”的高质量发展。围绕这一“总要求”，中国加强了对民生领域的政策倾斜，采取了“脚踏实地”的政策措施，追求以更优质的发展成果，满足人民美好生活的更高需求。

新加坡《海峡时报》援引习近平的讲话称，中国共产党第十九次全国代表大会描绘了决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。把蓝图变为现实，是一场新的长征。（完）

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责任编辑：张建利