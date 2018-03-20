统计局数据：北京2月住宅销售价格指数环比普降

原标题：2月北京住宅销售价格指数环比普降
新华社北京3月20日电（记者任峰）国家统计局北京调查总队20日发布的数据显示，2月北京新建商品住宅和二手住宅销售价格指数分别环比下降0.3%和0.5%。
新建商品住宅方面，与1月数据相比，90平方米及以下新建商品住宅销售价格指数下滑0.1%，90至144平方米新建商品住宅销售价格指数下滑0.3%，144平方米以上新建商品住宅销售价格指数下滑0.6%。二手住宅销售价格指数回落幅度高于新建商品住宅，与1月数据相比，90平方米及以下二手住宅销售价格指数下滑0.5%，90至144平方米、144平方米以上二手住宅销售价格指数均下滑0.6%。
从同比数据看，2月北京新建商品住宅销售价格指数与去年同期相比下滑0.3%，二手住宅销售价格指数下降4.6%，其中90平方米及以下二手住宅销售价格指数同比下滑5.2%。
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