北京刷手机乘车渐成趋势 日均交易量突破60万笔

原标题：京城刷手机乘车渐成趋势 日均交易量突破60万笔

截至目前，北京选择刷手机乘坐公交、地铁的用户已达160余万。 杜燕 摄

中新网北京3月20日电 （记者 杜燕）去年，为顺应移动支付潮流，北京市政交通一卡通推出了多项“刷手机乘车”全面提升市民的便捷乘车体验，截至目前，选择刷手机乘坐公交、地铁的用户已达160余万，日均交易量突破60万笔，刷手机乘车的方式已成为越来越多市民便捷出行的首选。

手机一卡通用户量、交易量呈“双线”增长

移动支付如今已渗透到百姓生活的各个场景中，挥一挥手机完成支付的便捷体验，为吃住行带来了极大的智慧便利。

去年6月，北京市政交通一卡通推出了“手机一卡通”这一智慧出行工具，让市民出行不必携带实体一卡通，刷NFC手机即可畅行公交、地铁。自手机一卡通全面推广以来，其凭借在线开卡、携带方便、便捷充值等诸多使用优势，受到了广大乘客的热烈欢迎。

据悉，目前已有包括小米、华为、三星、努比亚、一加、魅族等品牌近250余款NFC手机机型支持开通这一功能，手机一卡通的累积用户量已达到130余万，日均交易量也已超60万笔，月累计交易量近两千万笔。

据一卡通公司预测，伴随更多支持机型的加入，手机一卡通的用户量和交易量还将继续保持“双线”增长的态势，刷手机乘车将可能成为未来公共出行的主流选择。

扫码乘公交蕴藏应用潜力

为了让更多市民体验到刷手机乘车的方便快捷，一卡通公司于2017年底试点推出了“扫码乘公交”服务，让用户无论持何种型号的智能手机，只要扫描二维码即可轻松乘坐公交车。

据一卡通公司介绍，想要体验这一服务的用户，需在北京一卡通App中实名开通“电子卡”业务。该项业务开通不收取任何费用、支持微信免密支付，享受现行五折乘坐公交的票制票价优惠政策。

扫码乘车目前正在通州、昌平、顺义、密云、大兴、平谷共6区县的部分公交线路试点应用，累计开通用户量已达30余万，3月扫码乘车日均交易近万笔，交易量稳步提升中，待该项应用覆盖到更多线路后用户量及交易量或将迎来进一步增长。

在线充值笔数屡创新高

同时，伴随NFC智能手机的普及，一卡通移动充值月交易量屡创新高。于2015年上线的北京一卡通App，下载量已达230余万。以3月数据为例，一卡通日均在线充值笔数已突破5万笔，同比增长138%。无需寻找网点、免除排队烦恼、随时随地在线充值，成为诸多市民选择手机移动充值的重要原因。

据悉，未来一卡通还将借助移动互联技术从细节上进一步提升广大用户的使用体验。据悉，电子发票服务即将上线，届时用户只要通过北京一卡通App即可随时随地在线申领充值发票。（完）

责任编辑：张建利