原标题：国内多地出台无人车路测政策 明确发生事故谁担责

在上海举行的2017年亚洲消费电子展上，一款无人驾驶概念车吸引了众多参观者的目光。中新社记者 汤彦俊 摄

中新网北京3月21日电（记者 邱宇） 继去年12月北京出台中国首个自动驾驶路测规定之后，上海、重庆、深圳等地相继发布相关政策，对自动驾驶汽车上路测试进行规范，保障公众交通安全。其中，深圳出台的文件尚在征求意见阶段。

根据各地规定，自动驾驶路测对车辆和驾驶员有何特殊要求？如何避免发生交通事故呢？

怎样识别测试车辆？

北京、上海、重庆、深圳（征求意见稿）均要求在自动驾驶测试车辆上张贴标识，以便与普通车辆区分清楚。

例如，上海提出，测试车辆必须按照规定在指定位置放置试车临时行驶车号牌并张贴测试标识。重庆要求，测试车辆须在车身张贴醒目的“自动驾驶测试车辆”标识。

除了提高自动驾驶车辆的辨识度，部分城市还会对道路的信号、标志、标线等进行改造。

北京智通智能交通产业联盟秘书长吴琼接受中新网记者采访时说，就像驾考路段与驾校车一样，自动驾驶车辆的测试路段和自动驾驶车辆也有具有明确标识。有些道路会进行智能化改造，对自动驾驶提供更好的支持。

资料图：无人驾驶智能车“大白”。 周衡义 摄

什么人能当测试驾驶员？

持有机动车驾驶证就能申请当测试驾驶员吗？并非如此。

上海规定，测试驾驶员应取得相应准驾车型驾驶证并具有3年以上驾驶经历；最近连续3个记分周期内无记满12分记录；最近1年内无驾驶客运车辆超员、超速等严重交通违法行为记录；无饮酒后驾驶或者醉酒驾驶机动车记录；无致人死亡或者重伤的交通事故责任记录等。

北京、重庆也提出，测试驾驶员应当持有机动车驾驶证，具有三年以上安全驾驶经历，无酒驾、毒驾经历。

为保证测试安全，重庆规定，测试驾驶员连续工作时间不超过2小时，间隔休息时间不低于0.5小时，每天工作时间不超过6小时。

上海要求，测试驾驶人每工作2小时应当休息0.5小时，且每人每天累计进行测试工作的时间不得超过8小时。

资料图：实现“无人驾驶”的汽车。 王晓刚 摄

普通人能试乘吗？

很多人想体验自动驾驶的感觉，但北京、上海、重庆、深圳均明确提出，不得搭乘与测试无关的人员。

其中，上海、深圳提出，测试车辆在测试期间，不得搭载与测试无关的人员或者货物。

此前，深圳阿尔法巴智能驾驶公交2017年12月首发，引起广泛关注。据深圳市交通运输委员会官网消息，试运行期间，智能驾驶公交只对一些专业人士和受邀市民开放。

资料图：一辆无人驾驶公交车在美国加州毕晓普兰奇进行测试。

发生交通事故谁负责？

近日，优步自动驾驶车辆在国外路测时撞死一行人，这是全球首例自动驾驶汽车撞人致死的事件。该事件引发人们对自动驾驶安全问题的关注。

如果测试车辆发生交通事故，应当由谁承担责任呢？北京、上海、重庆，以及深圳的征求意见稿提出，测试驾驶员、测试主体都应当承担相应法律责任。

北京提出，测试车辆测试期间发生交通事故或交通违法行为，认定测试驾驶员为车辆驾驶员，由市公安交管部门按照现行道路交通安全法律法规的规定进行处理，并由测试驾驶员承担相应法律责任。同时测试主体应向第三方授权机构报备。

重庆规定，测试车辆违反道路交通法规或发生责任交通事故，测试驾驶员、测试主体依据道路交通安全管理部门等法定部门的认定承担相应法律责任。

上海提出，发生重伤或者死亡事故、车辆或者道路设施毁损等严重交通事故，由国家认可的交通事故司法鉴定机构对测试车辆进行技术鉴定，鉴定费用由测试主体承担。公安机关交通管理部门依据鉴定结果进行责任认定，对测试驾驶人和测试主体进行处理。

深圳则拟规定，测试驾驶人或者测试主体的行为构成犯罪的，公安机关依法追究其刑事责任。（完）

责任编辑：张冬